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82歲嬤寫作 像打開水龍頭關不了

2019-10-10 23:47聯合報 記者修瑞瑩／台南報導

82歲的鄭夙良在自家店面裡打電腦寫作。 記者修瑞瑩／攝影
82歲的鄭夙良在自家店面裡打電腦寫作。 記者修瑞瑩／攝影
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人生70才開始？對82歲的鄭夙良阿嬤來說，前半生與後半生確實很不一樣，年輕時根本沒想過，人生下半場竟能出書當作家。

動過4次心臟手術，又有退化性關節炎，鄭夙良的人生下半可說滿身病痛，但她只想過得開心，什麼最開心？能助人、能分享就開心，所以即使手腕一動就痛，她仍敲著鍵盤寫下自己的心情，鼓勵逆境裡的人，這樣的後半生，因為助人反而見到光彩的晚霞。

鄭夙良在鄰里間有「超級阿嬤」之稱，出身富裕家庭，但她從小就能幹、好強，在那個保守年代她從事護理工作，是台灣最早接受正規復健訓練的先驅。

也許是因為工作上的成就，讓她並不那麼在意婚姻，直到36歲，知道大她4歲的林清東一直等著她，才下定決心辭去工作，走進家庭。

婚後與先生胼手胝足建立家庭，在台南市南區經營小店，「當時為了賺錢，幾乎除了棺材之外什麼都賣」，早點、文具、玩具等，因為晚婚，生子不順，41歲時領養獨女，時光就在忙碌中度過。

61歲那年，先生頸部手術後缺氧昏迷不醒，讓她人生進入另個階段。靠著年輕時學到的復健知識，她一手包辦照顧昏迷的丈夫，她的心血沒有白費，丈夫慢慢恢復，後來還能自己坐著電動輪椅出門。

但長期照顧，鄭夙良仍承受極大的壓力，為了透透氣，開始到社區裡當志工，20年前她參加讀書會，老師要她寫作，寫下第一篇文章後，從此就像打開的水龍頭關不了。

「文章就是我的抒發」，鄭夙良說，為了寫作，她還自學電腦，每天有空就在電腦前敲鍵盤，除了自己的人生經驗，還有她做志工的心情。

鄭夙良的文筆流暢，很多人看了文章，都不相信出自「7、80歲的老太婆」之手，她投稿到教會公報社，只要集滿50篇就出書，現在已經出版3本，讀者總是能從她的文章裡，得到滿滿的正能量。

除了寫作，她還照顧社區裡的弱勢，有視障、精障、中風、巴金森氏症、癲癇等，只要一通電話「阿姨，我現在…」，鄭夙良騎上摩托車就走，即使滿身病痛，助人就給她精力，82歲？實在不是問題。

因為丈夫重病後家中沒收入，養女自顧不暇，她申請到中低收入補助，但她一點都不想靠人幫忙，「領補助說起來很丟臉」，但老人家想要有收入真的很難。

她希望政府能成立老人公司，讓老人有機會把自己最後的剩餘價值發揮出來，自己賺自己花，「如果公司成立我第一個報名當員工」。

雖然出版3本書，但賣得不是很好，收入有限，鄭夙良安慰自己，「九把刀也是寫了30本書後才出名」，她才寫了3本，人生的後半場還要繼續寫下去。

復健手術九把刀巴金森氏症志工

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