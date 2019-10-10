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加強管制！機車出廠滿5年未定檢 直接開罰500元

2019-10-10 17:43聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

台南市環保局加強管制機車排氣，機車出廠滿5年，每年於發照月前後一個月都需進行排氣檢驗，但環保局表示，許多車主心存僥倖逾期未驗，未定檢車輛將直接開罰500元。

環保局指出，民眾如有久置不堪使用的未定檢車輛，依據監理單位規定，只要是91年前出廠且97年8月1日後無道路違規、無投保車輛責任強制險及無定期排氣檢驗紀錄的機車，即符合切結報廢資格，車主經簽署切結同意書後，即可由監理機關協助完成報廢。

環保局表示，最近以掛號公文通知1939名符合監理單位提供切結報廢的機車車主完成定檢，這將是開罰前最後一次提醒，呼籲車主盡速進行定檢，或到監理單位完成報廢手續，後續將不另通知，只要查明未處理將逕行告發。

台南市長黃偉哲說，老舊且保養不良的車輛是都會區最大的空氣污染來源，呼籲車主應確實落實車輛保養與定檢工作，如有久置不堪使用的未定檢車輛，也請盡速辦理報廢。

環保局長林淵淙表示，市府為了鼓勵車主盡速汰換高汙染機車，因應今年是淘汰二行程機車補助最後一年，環保局特別提出汰舊換新補助方案3大利多，呼籲車主把握機會。

除了中低收戶汰舊換購電動機車最高可補助3萬元、換購六期燃油機車可補助5500元之外，位處偏鄉的南化、龍崎、左鎮及楠西行政區汰舊換購電動機車最高可補助2萬7000元；換購六期燃油機車可補助3500元。一般民眾汰舊換購電動機車最高提供2萬5000元補助；換購六期燃油機車補助2500元。

台南市環保局加強管制機車排氣管制，機車出廠滿5年，每年在發照月分前後一個月都需進...
台南市環保局加強管制機車排氣管制，機車出廠滿5年，每年在發照月分前後一個月都需進行排氣檢驗，未定檢車輛將直接開罰500元。圖／台南市環保局提供
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車主電動機車

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