加強管制！機車出廠滿5年未定檢 直接開罰500元

2019-10-10 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南即時報導



台南市環保局加強管制機車排氣，機車出廠滿5年，每年於發照月前後一個月都需進行排氣檢驗，但環保局表示，許多車主心存僥倖逾期未驗，未定檢車輛將直接開罰500元。

環保局指出，民眾如有久置不堪使用的未定檢車輛，依據監理單位規定，只要是91年前出廠且97年8月1日後無道路違規、無投保車輛責任強制險及無定期排氣檢驗紀錄的機車，即符合切結報廢資格，車主經簽署切結同意書後，即可由監理機關協助完成報廢。

環保局表示，最近以掛號公文通知1939名符合監理單位提供切結報廢的機車車主完成定檢，這將是開罰前最後一次提醒，呼籲車主盡速進行定檢，或到監理單位完成報廢手續，後續將不另通知，只要查明未處理將逕行告發。

台南市長黃偉哲說，老舊且保養不良的車輛是都會區最大的空氣污染來源，呼籲車主應確實落實車輛保養與定檢工作，如有久置不堪使用的未定檢車輛，也請盡速辦理報廢。

環保局長林淵淙表示，市府為了鼓勵車主盡速汰換高汙染機車，因應今年是淘汰二行程機車補助最後一年，環保局特別提出汰舊換新補助方案3大利多，呼籲車主把握機會。