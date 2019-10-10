「別再少子化！」上百名雙胞胎、三胞胎齊聚走秀

財團法人嘉義北回文化藝術基金會舉辦雙胞胎嘉年華，現場安排星光大道走秀。記者李承穎／攝影 分享 facebook 財團法人嘉義北回文化藝術基金會因應少子化，鼓勵大家多生育，今天舉辦第二屆雙胞胎嘉年華活動，共來了58個家庭，現場安排上百名雙胞胎、三胞胎走星光大道，年紀最大的雙胞胎55歲，最小的才2歲，嘉義縣長翁章梁和嘉義市長黃敏惠都參與活動，兩人都說「大家會一起努力，解決少子化的國安危機！」

這場雙胞胎大集合的嘉年華會，許多大小朋友帶來歌唱、直笛、陶笛、飛盤、舞蹈、相聲、小提琴等才藝表揚，現場氣氛熱鬧溫馨。

嘉義市民蔡旻娟和丈夫黃順明生下三胞胎，還在嘉雄陸橋民族路口開了一家「三妞」滷肉飯店，孩子也都會來幫忙，成為招牌看板，3個孩子就讀垂楊國小6年級，1到4年級都同班，同學常常會認錯，5年級後3個孩子主動說要分班，希望認識更多朋友。

蔡旻娟說，孩子剛出生時，為避免搞混，便製作紀錄表記錄吃飯、餵藥等日常，還要在身上貼標籤，長大後孩子們的長相開始有變化，現在就能清楚辨認，也各自有自己的想法，但外人還是會認錯。

她說，生下3個孩子是幸福的緣分，他們溫柔體貼，幸福也是3倍，雖然剛開始照顧時很辛苦，但還好有婆婆與媽媽一路以來幫忙，他們會讓孩子們快樂成長。

黃敏惠和翁章梁都與三胞胎合照，黃敏惠說，會場這麼多可愛的孩子，就是大人努力打拼的動力，市府與民間一起攜手，拚經濟、讓社會更安定，創造一個更好的環境讓大家幸福快樂、成家立業。

翁章梁說，雙胞胎是上天送給父母的神秘禮物，社會上一聽到誰阿誰是雙胞胎的時候，都會充滿驚奇與好奇，他們的人際關係應該特別好，尤其父母養育雙胞胎很辛苦，大家一起為少子化努力，讓這個社會充滿更多的驚奇與快樂。