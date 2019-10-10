嘉義市民辦升旗典禮 孩子穿上超夯國旗裝

2019-10-10 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市經國新城、精忠新城等社區今天上午自發性舉辦升旗典禮，嘉義市長黃敏惠、市議員傅大偉也前往參與，和市民一同唱國歌、國旗歌，向冉冉升起的國旗敬禮，還有一名媽媽在經國新城的升旗典禮現場，幫孩子們穿上超人氣的國旗裝，黃敏惠當場抱起穿國旗裝的小妹妹，畫面十分溫馨逗趣。

「光輝的十月，帶來我們的榮耀。國旗飄揚，帶給嘉義市熱情、喜悅。」黃敏惠說，感謝許多熱情熱心的市民、團體，在經國新城、精忠新城辦理升旗典禮，讓大家一起熱情、喜悅地慶祝國家生日，祝賀中華民國生日快樂。

黃敏惠說，過去光輝榮耀的成果，我們要好好珍惜，大家共同攜手合作，讓共好的力量發揮到極致，嘉義市好還要更好，一定要努力、一定要讓孩子看到未來的希望。

經國新城今天早上7點多，就有許多市民朋友手拿國旗，聚集在社區升旗台前廣場，黃敏惠與市民們一起跳起很有活力的五行健康操，最後並一同合唱「中華民國頌」、「梅花」等歌曲。

精忠社區親子讀經班台語學習成果發表、論語劇場「孔子來了、台語四句聯」教學等活動，飛舞的旗海美景，不禁讓他們回憶起過去眷村時期的點點滴滴，那段為國為家打拚的辛苦歲月，彷彿昔日風情重現。

民政處表示，為迎接雙十國慶，嘉義市中山路上從噴水圓環往西，一眼望去，整片紅色旗海飄揚，除了插掛在中山路兩側路燈桿上，市府周邊也插滿國旗，預計懸掛至31日。