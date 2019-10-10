山上花園水道博物館 連假首日開園湧人潮

2019-10-10 14:00 中央社 台南10日電



台南市政府整建國定古蹟原台南水道開設的「山上花園水道博物館」今天開園，適逢國慶日連假第一天，吸引大批遊客湧入。由於開幕儀式安排在明天，預料人潮將比今天更多。

原台南水道完工於日治時期大正11年（西元1922年），總面積約56公頃。台南市政府先斥資逾新台幣3000萬元進行「淨水池區」景觀修復工程，後續再投入約3.9億元經費進行修復、展示及景觀改善。結合緊鄰的山上苗圃，將全區規劃為「山上花園水道博物館」。

園區預定明天舉行開幕儀式，今天上午9時30分正式對外開放，但8時左右就有民眾到門口等待，排隊人龍最長延伸約500公尺，園區外的停車場不到10時已停滿，警方派出不少人力到場協助進行交通疏導。

民進黨立委郭國文搶在開園第一時間到現場參觀，還在臉書粉絲頁開直播協助宣傳。他說，山上花園水道博物館是具文化深度的景點，在國慶日這天開園格外有意義。今天看到這麼多遊客湧入山上區，心裡很感動，這才是真正的地方創生。

不少遊客對園區內的快濾池、快濾筒室、送出唧筒室等展示區充滿興趣，透過導覽與互動式解說設備，了解日治時期台南市民生用水的來源與處理流程。戶外廣大面積的花園、草坪區，成為野餐休憩的好地點。不少人全家出動，樹蔭下幾乎都是帳蓬和野餐墊，戲水池區更是擠滿了愛玩水的小朋友。

台南市政府文化局專門委員陳修程表示，適逢國慶日連假，這幾天台南市的飯店一房難求，各景點可能都會湧入人潮。山上花園水道博物館首日預估有3萬至5萬人次遊客，明天的開幕儀式有知名表演團體優人神鼓演出，預料人潮比今天更多，希望遊客多搭乘大眾運輸工具。

山上花園水道博物館今天起至16日台南市民可憑身分證明免門票，但上午有幾名市民向工作人員表示，這麼大的園區，可以逛很久，就算是一般票價100元也很划算，隨後仍到購票窗口買票進場，讓工作人員很感動。