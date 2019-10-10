雙十帶來旅遊熱 劍湖山一開園就爆滿
劍湖山世界迎接國慶4天連假，凡身分證字號有「1」或「0」的號碼，就能以299元優惠價入園，一票可暢玩摩天樂園及水樂園；12歲以下兒童除可享政府秋冬旅遊補助費入園，同行的阿公阿嬤也可獲門票299元優惠。劍湖山渡假飯店也推出兩人同行1010元享用蔚藍西餐廳的優惠價，CP值超高，一開園人潮就爆滿。
299玩通海，祖孫親子同樂，劍湖山推出優惠慶雙十，主題樂園與水樂園玩免驚，從驚險刺激的擎天飛梭、挑戰地心引的G5飛天潛艇、飽覽雲嘉彰投平原風光的幸福摩天輪，讓一家人玩得過癮，為讓遊客減少等候時間，園方更出動人力協助，讓遊個玩得舒心暢快。
水樂園人造浪池戲水、漂漂河悠游、驚險刺激的尖叫無底洞、大碗公等水上遊樂設施，更是年輕人最愛，由於水樂園雙十後就暫時關閉，不少人把握機會，選擇「雙十遇水則發」，藉著潑水玩樂，為國家慶生，也期待國家一路發發發。
劍湖山世界表示，配合秋冬旅遊補助，12歲以下兒童帶健保卡，由家長或老師陪同，就能免費暢遊主題樂園；同行的家長或老師也享499元入園的遊惠。若是身分證字號對中「1」「0」，每票只299元。
用餐也優惠推出「雙十雙食 優惠雙拾」，蔚藍午餐兩人只需「1010元」（服務費以原價計算）；10月10日前預訂禪園中餐廳，免一成服務費；和康涮涮鍋每桌開2鍋以上就送蛤蠣1盤；便利店、JR小舖推出特價品，可享「滿千折百」購物優惠。
飯店配合秋冬補助專案即日起至12月31日，推出一泊二食（早晚餐）加主題樂園入園門票，每人只要2399元（原價每人2899元），每房加送一張200元館內消費抵用券、夜市消費券；並有台灣咖啡節小旅行。
還有「國旗翻牌對對碰」，10月31日前只要以萬聖節裝扮，在飯店以兩人一組在臉書貼文留言分享、tag好友，獲得最多按讚數的前3人即可獲不分平假日的晚餐券各一張，十月好康等你來。
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