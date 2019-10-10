民進黨嘉義梅山整和成功 鄉長：全力為鄉民服務

2019-10-10 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義縣即時報導



民進黨日前舉辦嘉義縣黨部18鄉鎮幹部授證儀式，梅山鄉長林俊謀將擔任，2020總統、立委大選梅山鄉聯合後援會長，他強調鄉政最重要，擔任後援會長就是希望透過團結，爭取更多資源建設梅山鄉。

去年嘉義縣梅山鄉長選舉前，民進黨提名梅山鄉農會總幹事黃世裕，參選梅山鄉長，時任梅山鄉秘書的林俊謀，不滿民進黨提名不公，決定脫黨自行參選，競選期間黃世裕還至嘉義地檢署，按鈴控告林俊謀發「假新聞抹黑」文宣，雙方競爭激烈，最後林俊謀以7986票勝出，林選後還被檢舉涉及幽靈人口案及貪汙等案，遭廉政署傳喚偵訊。

林俊謀表示，去年選舉獲得梅山鄉民支持，他必須全力為梅山鄉努力，這次擔任後援會長，就是希望能為明年初選舉盡一份力，希望立委陳明文能為梅山鄉，向中央爭取更多資源。

立委陳明文辦公室今天發出新聞稿，表示「梅山整合大團結」，日前邀集嘉義縣長翁章梁等近幹部宣誓團結，並在梅山鄉玉虛宮誓師授證，由林俊謀擔任梅山鄉聯合後援會會長，鄉代表會主席簡土水、副主席林茂山、農會理事長吳宗澤、常務監事謝長春、縣政顧問郭芳宜、農會理事李建宏任後援會副會長，後援會總幹事為農會總幹事黃世裕。