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天沒亮就排隊等拿國旗書包 雲林慶雙十人人愛國旗

2019-10-10 12:05聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雙十節的拂曉，天未亮，雲林縣斗六市環保運動公園就已有不少民眾摸黑排隊等候，為的就是希望能領取斗六市公所推出的限量「國旗小書包」，國慶升旗，人手一支小國旗，旗海飄飄，大國旗冉冉上升，全場肅然起敬。

斗六市長林聖爵說，市公所今年推出新版超可愛的國旗小書包，為國家慶生，除小書包、升旗典禮外，也和縣府、雲林縣街頭藝人協會合作首次開辦街頭藝人音樂節，精彩節目接連登場，為中華民國熱鬧慶生。

雲林國際偶戲節也同步在環保運動公園搭台開演，傳統偶戲團輪番上陣，今天下午更有來自俄羅斯、韓國及日本的異國偶團登場。和百位街頭藝人齊聚一堂，帶來樂團演奏、歌手演唱、街舞、肚皮舞、佛朗明哥舞，以及難得一見的火舞表演。

雲林縣長張麗善也帶領副縣長謝淑亞及國民黨雲林縣黨部主委許宇甄等人參加升旗典禮，每個人高唱國歌，數百人齊喊「中華民國萬歲」，揮舞小國旗，士氣高昂，每個人展現愛國之心，令人感動。

國旗小書包限量1000個，需取得國旗紀念卡，並到國慶嘉年華會攤位闖關，或在斗六假日人文市集消費，集滿10個章才可兌換小書包，儘管取得不易，許多民眾一大早天未亮就來排隊，當拿到小書包，小朋友都興高采烈，有人舉起小書包高喊中華民國生日快樂。

斗六環保公園慶雙十會場，豎起一面大國旗，十分壯觀，吸引不少參加升旗典禮。圖／斗六...
斗六環保公園慶雙十會場，豎起一面大國旗，十分壯觀，吸引不少參加升旗典禮。圖／斗六市公所提供
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雲林縣長張麗善帶領參加升旗典禮，為國家慶生。圖／斗六市公所提供
雲林縣長張麗善帶領參加升旗典禮，為國家慶生。圖／斗六市公所提供
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雲林縣長張麗善帶領參加升旗典禮，並揮動小國旗，喊口號為國家慶生。圖／斗六市公所提...
雲林縣長張麗善帶領參加升旗典禮，並揮動小國旗，喊口號為國家慶生。圖／斗六市公所提供
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斗六環保公園慶雙十會場，豎起一面大國旗，十分壯觀。圖／斗六市公所提供
斗六環保公園慶雙十會場，豎起一面大國旗，十分壯觀。圖／斗六市公所提供
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天剛破曉現場就很多人排隊等候領取國旗小書包。圖／斗六市公所提供
天剛破曉現場就很多人排隊等候領取國旗小書包。圖／斗六市公所提供
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排隊等了好幾小時才拿到限量版的國旗小書包，每位年輕人都很高興。圖／斗六市公所提供
排隊等了好幾小時才拿到限量版的國旗小書包，每位年輕人都很高興。圖／斗六市公所提供
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國旗斗六街頭藝人

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