天沒亮就排隊等拿國旗書包 雲林慶雙十人人愛國旗

2019-10-10 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林縣即時報導



雙十節的拂曉，天未亮，雲林縣斗六市環保運動公園就已有不少民眾摸黑排隊等候，為的就是希望能領取斗六市公所推出的限量「國旗小書包」，國慶升旗，人手一支小國旗，旗海飄飄，大國旗冉冉上升，全場肅然起敬。

斗六市長林聖爵說，市公所今年推出新版超可愛的國旗小書包，為國家慶生，除小書包、升旗典禮外，也和縣府、雲林縣街頭藝人協會合作首次開辦街頭藝人音樂節，精彩節目接連登場，為中華民國熱鬧慶生。

雲林國際偶戲節也同步在環保運動公園搭台開演，傳統偶戲團輪番上陣，今天下午更有來自俄羅斯、韓國及日本的異國偶團登場。和百位街頭藝人齊聚一堂，帶來樂團演奏、歌手演唱、街舞、肚皮舞、佛朗明哥舞，以及難得一見的火舞表演。

雲林縣長張麗善也帶領副縣長謝淑亞及國民黨雲林縣黨部主委許宇甄等人參加升旗典禮，每個人高唱國歌，數百人齊喊「中華民國萬歲」，揮舞小國旗，士氣高昂，每個人展現愛國之心，令人感動。