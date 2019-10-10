迎接雙十國慶 台南市立委參選人蔡育輝辦升旗典禮

2019-10-10 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／即時報導



迎接雙十國慶，國民黨立委參選人蔡育輝和台南市青少年休閒活動推展協會，今天清晨6點30分，共同於新營南瀛綠都心公園舉辦國慶升旗典禮，男女老少看著國旗進場，升上旗桿，大聲唱著國歌和國旗歌，內心充滿著感動。

蔡育輝說，記憶中，新營已經很多年不曾舉辦過國慶升旗，現今台灣的氣氛也很難感受「光輝的十月」，因此從進入10月開始，他就在市議員服務處所在的新營三民路周邊掛立國旗，更在國慶日的早上，號召鄉親出動，一起來參加國慶升旗，揮舞著小國旗，用行動力挺中華民國。

台南市青少年休閒活動推展協會理事長楊孟謀表示，離開校門後就很少參加升旗唱國歌，現在和這麼多人一起高唱國歌、國旗歌，他的內心突然湧起好多的感動，這是一項很有意義的活動，他也希望以後都能與大家共同慶祝我們的國家-中華民國的生日。