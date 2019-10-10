洪秀柱參加國升旗典禮 籲請民眾總統大選票投韓國瑜

2019-10-10 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



今天雙十國慶，國民黨台南市立委參選人洪秀柱上午到台南南區大林新城參加國慶升旗典禮後向支持群眾說，她參加中華民國生日，確快樂不起來， 她感受到國旗在哭泣，因為中華民國這幾年來在國際上幾乎走上了絕路，短短3年多來已斷交了7個國家，只有大家愛護、保護中華民國，用手中選票，在明年1月總統大選票投韓國瑜，把民進黨下架，參加明年中華民國國慶日才會真的快樂。

10月10日國慶日，洪秀柱和立委參選人林燕祝、蔡淑惠，上午7點多先到仁德二空新村參加升旗典禮，受到支持者熱烈歡迎，爭相和洪秀柱拍照合影，熱情民眾並拿出大型國旗拍照，展現高度愛國心，洪等人隨後於8點前往南區大林新城，參加升旗典禮。

洪秀柱大林新城在詞時說，中華民國這塊土地不知道為什麼選出這樣的領導人，她討厭中華民國，她不說中華民國，卻說這個國家，這個總統到國外簽名時，她不簽中華民國總統，卻簽名台灣總統；她討厭中華民國，把中華民國當成流亡政府，當成一件可穿脫的衣服，她根本就想脫掉這件衣服，她討厭這信衣服，但她需要的時候這把它穿起來，因為她需要這個位置，因為這個位置對他很重要。

洪秀柱說，這個總統取了個名字「辣台妹」，「什麼辣?」，群眾回說:「心狠手辣！」她最會做的事，就是準備消滅國民黨，準備消滅中華民國，讓國民黨死無葬身之地。