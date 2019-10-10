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感動！旗海飄揚振臂高歌 嘉縣唯一國慶升旗典禮

2019-10-10 11:10聯合報 記者卜敏正／嘉義縣即時報導

國民黨提名嘉義縣海區立委參選人王啟澧，今天上午8時在朴子市民眾服務站前，舉辦全縣唯一一場國慶升旗典禮，數百民眾揮舞國旗、熱情參與，現場旗海飛揚，國歌響徹雲霄，許多參與民眾直呼「好感動」，王啟澧強調「台灣就是中華民國！」舉辦升旗典禮，就是要喚醒國家意識、珍惜這個國家。

今天上午7時許，朴子市民眾服務站前就開始聚集人潮，王啟澧、朴子市黨部主委吳博文、朴子市長吳品叡、嘉義縣議員詹琬蓁、李國勝等人都到場參加，工作人員也分發國旗給現場民眾，眾人都說「好久沒參加升旗典禮」，當升旗典禮開始，參與者大聲唱國歌，播放升旗歌時振臂對國旗敬禮，更讓許多人感動不已。

王啟澧致詞表示，美國是種族大融爐國家，但每逢美國職棒大聯盟賽事，第七局中場時間所有人都起立唱國歌，以示對國家的認同，反觀我們台灣，仍有人不認同國歌、國旗及中華民國，他反問「台灣不是中華民國，不然是什麼？」

「每次參加升旗都很感動！」李國勝說，嘉縣民進黨長期執政，朴子市往年都只有小規模自辦升旗，今年擴大舉辦，看到這麼多人參與，讓他內心非常激動。

「我愛中華民國、我愛國旗！」王啟澧有感而發地說，求學階段，國慶日都舉辦唱國歌、升旗典禮及舉標語遊行等慶祝活動，但曾幾何時，還有多少人記得，雙十國慶是紀念10月10日武昌起義，建立中華民國。舉辦升旗典禮意義，在於喚起國人維護及疼惜國家，凝聚愛國心。

嘉義縣海區立委參選人王啟澧（右三），今天上午舉辦全縣唯一一場國慶升旗典禮，現場旗...
嘉義縣海區立委參選人王啟澧（右三），今天上午舉辦全縣唯一一場國慶升旗典禮，現場旗海飛揚。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣海區立委參選人王啟澧，今天上午在朴子市民眾服務站前，舉辦全縣唯一一場國慶升...
嘉義縣海區立委參選人王啟澧，今天上午在朴子市民眾服務站前，舉辦全縣唯一一場國慶升旗典禮，數百民眾熱情參與，現場旗海飛揚。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣海區立委參選人王啟澧，今天上午舉辦全縣唯一一場國慶升旗典禮，數百民眾熱情參...
嘉義縣海區立委參選人王啟澧，今天上午舉辦全縣唯一一場國慶升旗典禮，數百民眾熱情參與，現場旗海飛揚。圖／李國勝提供
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嘉義縣海區立委參選人王啟澧，今天上午舉辦全縣唯一一場國慶升旗典禮，數百民眾熱情參...
嘉義縣海區立委參選人王啟澧，今天上午舉辦全縣唯一一場國慶升旗典禮，數百民眾熱情參與，現場旗海飛揚。圖／李國勝提供
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嘉義縣海區立委參選人王啟澧，今天上午舉辦全縣唯一一場國慶升旗典禮，數百民眾熱情參...
嘉義縣海區立委參選人王啟澧，今天上午舉辦全縣唯一一場國慶升旗典禮，數百民眾熱情參與，現場旗海飛揚。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣海區立委參選人王啟澧，今天舉辦全縣唯一一場國慶升旗典禮，數百民眾熱情參與，...
嘉義縣海區立委參選人王啟澧，今天舉辦全縣唯一一場國慶升旗典禮，數百民眾熱情參與，現場旗海飛揚。記者卜敏正／攝影
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