老戲院說再見 新興戲院放映最後一場戶外電影將拆除

2019-10-09 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／即時報導



嘉義縣大林鎮有一座閒置已久的新興戲院，在經過多年後，近期已易主並即將拆除，大林鎮民代表江明赫為了讓當地居民有機會跟新興戲院說再見，今晚特別於新興戲院外放映老電影舊情綿綿，帶領民眾回到童年時看戶外電影的時光。

現場有第一次到新興戲院看電影的年輕人，也有看著戲院從當年輝煌時光到後來沒落的老一輩，甚至有民眾準備桌椅及食物，邊看電影邊吃，還有部分民眾路過，看到正在放電影，就將機車停在路邊直接坐在車上看。

李姓民眾表示，因為以前住得比較鄉下，平時很少到新興戲院看電影，但還記得高中剛畢業時，曾到戲院看過一部劇情片，因為內容有一部份裸露的戲，在那個保守的年代，看到這種劇情有點被嚇到，所以至今仍記憶猶新。

鄰近的補習班老師也帶領一群國中生到現場觀看舊電影，見證大林歷史的變更，念姓學生表示，知道新興戲院的時候就已經是廢墟了，現在要拆掉覺得有點可惜。

江明赫說，以前民眾到電影院看電影，這次則由他們放電影給電影院看，感謝新興戲院多年來為大林居民提供的生活娛樂，他說，新興戲院比他現在負責的萬國戲院年代還要久遠，曾經是大林火車站後站的重要地標，但它的荒廢也象徵了當地產業的沒落。