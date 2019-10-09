國寶肉形石真像東坡肉 弱勢獨居爺奶參觀驚呼讚嘆

2019-10-09 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／即時報導



華山基金會攜手富邦人壽關懷高齡，提倡「青銀共伴」拉近世代距離，今天在故宮南院舉辦「富邦串愛花漾爺奶，秋遊南故宮」活動，邀請嘉義縣獨居弱勢長輩及義工共340人同樂，導覽員介紹人氣國寶「肉形石」，爺奶說，好像「東坡肉」喔!

今年滿百歲的人瑞賴劉奶奶興奮說，自己從沒來過南故宮，更沒看過鎮館三寶，自從收到富邦人壽和華山基金會邀請，內心就很期待；透過展示與教育活動，讓年輩悠遊友善博物館，活動在南故宮處長彭子程引導下揭幕，開場由米羅幼兒園小朋友精彩演出，可愛萌樣讓爺奶笑得合不攏嘴、拍手稱讚。

許多偏鄉長輩礙於行動及交通問題，對南故宮充滿神祕感，富邦人壽及南故宮得知長輩需求，結合華山基金會舉辦秋季遊南故宮活動，富邦人壽雲嘉地區代表魏賢文說，為了讓在地長輩受到妥善照顧，富邦近年攜手在地公益單位、大專院校、醫療院所、長照機構或安養中心，服務長輩，這次聚焦「青銀共伴」，邀請志工陪伴長輩走出戶外，多動身體、多社交。

導覽員介紹國寶人氣肉形石時，爺奶們說，看上去就像真的「東坡肉」，睜大眼睛觀看，驚呼讚嘆，爺奶們開心露出笑容，細細欣賞肉形石層次交疊的美，參觀行程結束，開心回家。