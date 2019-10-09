交通部公布全台危橋 嘉市永欽一號橋已修復

2019-10-09 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉市即時報導



交通部今天公布全台126座危橋，嘉義市有一座已修復的危橋入列，嘉義市工務處副處長黃振鋒說，資料所指的是永欽一號橋，去年發現一處橋墩的兩支基腳有裸露和掏空，市府耗資1200萬，今年6月修復完工。

他說，但這資料是統計三3年內有緊急修復的橋梁，目前嘉義市並無危橋，也不需向中央申請補助，明年市府仍然有年度例行性的經費維護。