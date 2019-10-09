退休教師發揚亡夫愛心 暖捐雲嘉14座橋

2019-10-09 16:51 中央社 嘉義縣9日電



退休老師陳秀治除了用亡夫名字「俊雄」捐了6座橋，也用妹妹的名義捐橋。記者謝恩得／攝影 分享 facebook

為紀念丈夫洪俊雄，嘉義退休教師陳秀治繼去年捐贈「俊雄5號橋」後，再捐「俊雄6號橋」。嘉邑行善團理事長蔡萬華強調，包括今天動土的6號橋，陳秀治實際上已捐贈14座橋。

蔡萬華表示，陳秀治除了用亡夫名字「俊雄」捐了6座橋，也用妹妹的名義捐橋，目前行善團規劃在鹿草再蓋2座橋，陳秀治也認捐。大家只看到陳秀治用亡夫名字捐的6座橋，但實際上她已經捐了14座橋，其中已完成的就有10座，分布在雲林、嘉義縣市。

陳秀治說，捐錢造橋是因為十年前老公洪俊雄交代把他存下來的錢，拿去幫助別人，所以他過世後，陳秀治就把錢捐去造橋。陳秀治強調，她有老師退休俸，先生的錢她都用不到。

陳秀治與洪俊雄退休前都在新港鄉任教過，桃李滿天下，新港鄉長林茂盛曾是洪俊雄學生，嘉義縣議員陳文忠則是陳秀治學生，兩人今天都出席橋梁動土典禮。陳秀治也因為自己學生陳文忠的請託，一口答應要捐橋。

嘉76線俊雄6號橋現址為水利會北幹線橋，橫跨民雄、新港，是兩鄉往來及通往嘉義市的要道，橋梁因路寬不足，只有8公尺，道路到此限縮，影響往來人車通行，經各方協調後嘉邑行善團同意興建。

嘉義縣長翁章梁指出，新橋寬度為12.7米，跨徑12.5米，總經費351萬元，其中工程費328萬元由行善團支應，縣府負責規劃設計費用23萬元，工期預計120個工作天。

立委陳明文也向交通部爭取新台幣1億5千多萬元經費，拓寬嘉義縣道75線民雄西昌村到新港大潭村路段，增加民眾行車安全。