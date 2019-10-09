關心偏鄉兒童 嘉縣聖母基金會推出公益LINE貼圖

2019-10-09 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／即時報導



嘉義縣天主教中華聖母基金會為了讓民眾了解偏鄉兒童的生活困境、家庭經濟困難等問題，首次與在地插畫家何大栗共同推出充滿童趣的公益LINE貼圖，用較趣味的方式呈現偏鄉孩子的所面臨的生活困難，全數所得將作為支持嘉義偏鄉兒童課輔班服務經費。

何大栗表示，貼圖中的兩名小朋友取名為「咕咕」和「玲玲」，是孤伶伶的諧音，她另外畫了具台灣代表性的台灣黑熊、梅花鹿作為孩子的動物玩伴，表達偏鄉兒童多缺乏陪伴的現況。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，嘉義縣偏鄉的孩子不像都市裡的孩子課後能到補習班、安親班，有完善的課業指導和照顧資源，超過4成的比例，孩子是由阿公阿嬤、姑姑、或阿姨等其他親友代為照料。

黎世宏表示，根據基金會於嘉義縣鹿草、朴子的兒童課輔班調查中，約23.3%的孩子不知道什麼是LINE貼圖，課輔老師在連絡偏鄉學生時，常常因為學生家裡只有家用電話，但爺爺奶奶不在家，只好親自拜訪，這也凸顯偏鄉兒童與都市的城鄉差距。