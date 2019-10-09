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水上鄉鐵路高架化落空 蔡易餘質詢提大車站大平台計畫

2019-10-09 15:44聯合報 記者魯永明／嘉義報導

交通部審查通過「嘉縣市鐵路高架化延伸計畫可行性研究」，民雄鄉路段高架化，水上鄉高架化落空，改以擴大水上基地整體發展計畫替代，引發國民黨立委參選人王啟澧與民進黨立委蔡易餘針鋒相對； 蔡易餘昨天質詢行政院長蘇貞昌及交通部長林佳龍，要求參考新竹大車站跨站式平台經驗，將水上車站變身大平台，消除都市鐵路沿線平交道，促進土地開發與整體發展。蘇貞昌回覆「大車站大平台是更進步計畫。」

王啟澧針對水上鐵路高架化落空不滿說，台鐵高架化未將水上鄉納入，厚此薄彼，對縣民不公平，既然執政黨及現任立委無法替縣民爭權益，就換人做；蔡易餘指王啟澧當鄉長決定車輛調度場，阻礙高架化經濟效益；王駁斥蔡模糊焦點。

針對水上鐵路高架化議題，蔡易餘質詢說，嘉市鐵路高架化99年將車輛調度場設水上鄉，導致水上車站高架化效益不足未核定，地方交通問題無法解決，可參考新竹大車站經驗，將水上車站變身大平台，既消除都市鐵路沿線平交道，還可促進土地開發與整體發展。

蔡易餘表示，水上鄉一直以來是嘉市衛星鄉鎮，嘉市鄰避設施火車調度場、殯儀館、火葬場、垃圾焚化廠等，都設立或緊鄰 水上，可透過調度場辦理徵收案，辦理擴大徵收合併原水上都市計畫，成為大造鎮計畫，讓水上鄉升級。

交通部長林佳龍說，將召開預審會協助地方政府提出鐵路立體化計畫，避免摸索問題耗費時間，水上大車站大平台計畫是典型「TOD-場站開發」，過去交通部進行鐵路計畫只從交通層面思考，現在重新檢視後發現車站周遭有很多鐵路局土地，反而可以帶動鐵道資產運用，相當重視水上車站例子。

嘉義縣水上鄉鐵路高架化落空，立委蔡易餘(右)質詢交通部長林佳龍(左)提水上大車站...
嘉義縣水上鄉鐵路高架化落空，立委蔡易餘(右)質詢交通部長林佳龍(左)提水上大車站大平台計畫。圖／立法院提供
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蔡易餘鐵路高架化行政院林佳龍

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