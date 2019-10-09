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今年全台唯一場 台南空軍基地開放參觀別錯過

2019-10-09 15:38聯合報 記者修瑞瑩／台南報導

空軍台南基地將於10月19日開放民眾參觀，展示IDF、幻象2000、F-16等各型飛機及武器裝備地面展覽，還有雷虎特技小組空中表演。

今天軍方在台南市政府舉辦活動記者會，市長黃偉哲協同空軍第一聯隊聯隊長胡中緯將軍，邀請市民來參觀今年全國最後一場，也是空軍唯一一場基地開放活動。

黃偉哲提醒參觀民眾要記得攜帶身分證件，以便入營查驗，確保軍事機密安全。

由於花蓮空軍基地舉行的開放活動受颱風影響喊卡，因此10月19日台南基地開放是今年唯一一場民眾可以近距離欣賞國軍一線戰機的機會；活動當日上午7點起開放民眾進場，9點起正式各項表演，活動至下午4點結束；表演活動包括空軍樂儀隊表演、IDF戰機衝場拉升解散落地、雷虎小組特技表演以及IDF、幻象兩千和F-16戰機的單機性能展示等。

民政局表示，市府配合基地開放，規劃空軍台南基地周邊建議遊程，與台南米其林三星之旅多條各具不同特色的散步小旅行，提供遊客豐富的觀光旅遊體驗；也特別邀集在地美食餐廳伴手禮等29家店家以及59家旅宿業者共同推廣台南國防軍事觀光，民眾於10月19日至25日憑與戰機合照之畫面，即可享多項好康優惠。

在交通資訊部份，於南紡世貿展覽中心停車場、高鐵台南站、台鐵沙崙站及高鐵台南站停車場、喜樹路停車場等設有接駁點，方便搭乘大眾運輸工具及自行開車的民眾轉搭接駁車入營；搭乘火車民眾也可在台南火車站前站轉搭5號公車前往活動會場；騎乘機踏車民眾，則可至營區北側門機車停車場停放機車後步行入營。

更多詳情可上「空軍司令部臉書專頁」或「台南旅遊網」(https://www.twtainan.net/)網站查詢。

空軍戰機停車場

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