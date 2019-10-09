西螺大橋觀光文化節國慶連假登場 還能抽50吋液晶電視

2019-10-09 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林報導



國慶連假何處去？雲林縣西螺鎮最熱鬧的年度盛事「西螺大橋觀光文化節」，將在10月12、13日盛大登場，屆時將有一系列活動，還有機會抽中50吋液晶電視、平板電腦、智慧型掃地機器人等大獎。

主辦單位西螺鎮公所精心規劃了西遊記扭大獎、國際踩街嘉年華、呂讀西螺、野餐佈置比賽、小騎士滑步車比等活動，還有文創市集、免費乘坐小火車及觀光巴士，讓遊客深入體驗遊西螺、賞美景。

今年是西螺大橋通車66周年，今天開幕式設計「紅龍舞虹橋」橋段，由西螺鎮長鄭玲惠等人以「擊鼓」方式，為觀光文化節揭開序幕。

紅龍舞虹橋空前絕後，畫面壯觀喜氣，現場並施放七彩絢麗的彩煙，象徵活動開跑，活動當天將有「國際踩街嘉年華」，遊行隊伍陣容龐大，將有布袋戲、森巴舞團、歌仔戲、和服與新住民傳統服飾等團體盛裝打扮。

鄭玲惠表示，本次活動以藝術饗宴、親子樂活、產業觀光為三大主軸，今年還有詢問度超高的超級鋼鐵人巨型扭蛋機，停駐在橋下西側草坪，現場準備2000顆扭蛋、蛋蛋有獎，每顆扭蛋都充滿驚喜。

民眾可乘坐西螺好行觀光列車至各站集章，至草地服務台兌換扭蛋代幣，除有好玩有趣的內容物，還能抽到多樣大獎。