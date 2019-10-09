阿里山林鐵本線加強軌道安全 使用年限將破20年

2019-10-09 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義報導



阿里山林業鐵路及文化資產管理處為改善鐵路行車安全，首次採用採用基鈑及預鑄平交道板創新工法，加強嘉義市區維新路、新生路、博東路及林森東路4處鐵路平交道的軌道安全，今天測試都正常，阿里山林鐵本線（嘉義至十字路）明天起恢復正常行駛。

阿里山林鐵處今年分2階段進行改善工程，將原本的木枕、道釘的軌道系統改成基鈑扣件組，增加鋼軌扣壓力，使設施更為安全、穩固，並利用預鑄平交道板取代既有塑膠道板及瀝青路面，提升平交道耐久性，同時降低車輛通行的噪音。

原枕木系統每3年整修更換1次，本次平交道改善完成後，基鈑使用年限預估至少可達20年以上，鐵路平交道穩固性及道路耐久能力將全面提升，使行車更為安全舒適。

林鐵處指出，第1階段已完成維新路及新生路平交道，第2階段將進行博東路及林森東路（崎頂）平交道改善，施工期間因交通流量大，必須一半道路保持通行，只有一半道路在安全管制下施工，在林鐵及文資處與施工廠商、監造單位配合趕工下，順利完成改善工程。

林鐵及文資處表示，本次進行改善的4處林鐵平交道，是嘉義市區內重要聯絡道路，林鐵及文資處養護團隊每天落實巡查，也定期進行平交道檢修及養護，為持續提升行車用路及林鐵列車行駛安全，藉由改善工程延長軌道設施生命周期，提供安全又完善的鐵路平交道。