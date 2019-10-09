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阿里山林鐵本線加強軌道安全 使用年限將破20年

2019-10-09 14:52聯合報 記者李承穎／嘉義報導

阿里山林業鐵路及文化資產管理處為改善鐵路行車安全，首次採用採用基鈑及預鑄平交道板創新工法，加強嘉義市區維新路、新生路、博東路及林森東路4處鐵路平交道的軌道安全，今天測試都正常，阿里山林鐵本線（嘉義至十字路）明天起恢復正常行駛。

阿里山林鐵處今年分2階段進行改善工程，將原本的木枕、道釘的軌道系統改成基鈑扣件組，增加鋼軌扣壓力，使設施更為安全、穩固，並利用預鑄平交道板取代既有塑膠道板及瀝青路面，提升平交道耐久性，同時降低車輛通行的噪音。

原枕木系統每3年整修更換1次，本次平交道改善完成後，基鈑使用年限預估至少可達20年以上，鐵路平交道穩固性及道路耐久能力將全面提升，使行車更為安全舒適。

林鐵處指出，第1階段已完成維新路及新生路平交道，第2階段將進行博東路及林森東路（崎頂）平交道改善，施工期間因交通流量大，必須一半道路保持通行，只有一半道路在安全管制下施工，在林鐵及文資處與施工廠商、監造單位配合趕工下，順利完成改善工程。

林鐵及文資處表示，本次進行改善的4處林鐵平交道，是嘉義市區內重要聯絡道路，林鐵及文資處養護團隊每天落實巡查，也定期進行平交道檢修及養護，為持續提升行車用路及林鐵列車行駛安全，藉由改善工程延長軌道設施生命周期，提供安全又完善的鐵路平交道。

阿里山林鐵本線（嘉義至十字路）列車恢復行駛，阿里山國家森林遊樂區內之祝山、沼平、神木等3條支線也正常營運，相關列車資訊請上林鐵網站查詢。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處首次採用採用基鈑和預鑄平交道板創新工法，加強軌道安...
阿里山林業鐵路及文化資產管理處首次採用採用基鈑和預鑄平交道板創新工法，加強軌道安全。圖／林鐵處提供
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阿里山林業鐵路及文化資產管理處首次採用採用基鈑和預鑄平交道板創新工法，加強軌道安...
阿里山林業鐵路及文化資產管理處首次採用採用基鈑和預鑄平交道板創新工法，加強軌道安全。圖／林鐵處提供
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