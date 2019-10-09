柿子故鄉氣候異常！欠收價漲品質優 柿子節周休登場

2019-10-09 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義報導



秋意濃，「柿子故鄉」嘉義縣番路鄉，成熟橘紅脆柿碩大結果，因前半年乾旱，柿子樹大多不開花，結果率剩3成，嚴重欠收，產期延到10月，縣府農業處統計250公頃災損，發出天然災害救助金1552萬1433元，產地價每台斤15元比去年漲4元，量少質優，嘗鮮手腳要快，為幫助果農行銷，鄉公所及農會分別定12、13日周休，以及19、20日下周休舉辦柿子節。

公所12及13日周休上午10點到下午4點，在半天岩紫雲寺第三停車場，舉辦柿子節「柿界有兒樂」活動，活動網站：https://tinyurl.com/yys3m5hp。番路農會總幹事李啟三說，柿子欠收嚴重，果農辛苦，農會加工增加收購成本，但農會自行吸收，柿子加工食品不漲價。

農會定19、20日周休上午9點到下午5點，在農會「飲冰柿茶集」展售中心斜對面廣場，舉辦柿子節農特產品創新行銷活動，有好柿試吃評比、表演節目、柿子DIY及產業特色展及成果展、小小泡茶師展演等。

農業處說，國內柿子有2種，一是脆柿，另一甜柿，脆柿最大產地番路鄉，全國7成以上產量集中於此，年產量約7500至8000公噸，受旱災嚴重欠收；果農說，原本整棵柿樹應結實纍纍，現在稀稀落落， 去年豐收今年大減產，產季也延後，原本9月下旬盛產，今年10月初。