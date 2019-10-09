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謝龍介邀支持者明天一起升旗 找回中華民國

2019-10-09 13:48聯合報 記者修瑞瑩／台南報導

明天是雙十國慶，國民黨台南市黨部主委謝龍介邀請民眾一起參與在各地舉辦的升旗活動。

謝龍介在當天上午9點，將與台南市第三選區國民黨提名立委參選人童小芸一起參加北區大道新城升旗活動，和民眾一起唱高唱國歌。

今年的雙十國慶因為明年選舉在即，多了不少政治味，台南市6個選區的參選人，除了第二選區李武龍之外，都選擇參加升旗活動，表達「把中華民國找回來」的選戰主軸。

謝龍介表示，中華民國1912年建國至今108年，大家應該不分藍綠、不分黨派，一同來守護一百多年來的國家光榮！現在各級學校已經停止升早旗，以致年輕人無法體會早期升旗的意涵，透過國慶日的升旗活動，讓老中青一起再唱一次國歌，凝聚團結愛國的精神。

參選第一選區立委的蔡育輝，雙十國慶上午6點，在新營區南瀛綠都心公園舉辦升旗典禮，隨後將參加柳營體育會承辦的愛健康全民健走活動。

第四選區的林燕祝，展現自己是戰力十足的「國旗女兒」，上午7點先到仁德區二空新村升旗，隨即上午8點參加永康區成功里國慶活動，現場發送100面小國旗與國旗別針。

第五選區的蔡淑惠與第六選區的洪秀柱，則將再度同框，上午7點出席仁德區二空新村的升旗典禮，緊接著8點參加南區大林國宅新生公園的升旗活動。

國民黨台南市黨部主委謝龍介。圖/謝龍介提供
國民黨台南市黨部主委謝龍介。圖/謝龍介提供
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今年的國慶日多了不少政治味。圖/國民黨台南市黨部提供
今年的國慶日多了不少政治味。圖/國民黨台南市黨部提供
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國慶謝龍介國旗

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