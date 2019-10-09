養雞場太多破壞環境朴子市崁前、後2里民受不了抗爭

2019-10-09 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義報導



嘉義縣朴子市崁前、崁後兩里共647戶、居民1776人，卻設置多達50多間養雞場，平均13戶居民有間養雞場，目前又有5場申請設立，對環境衛生造成衝擊，居民飽受惡臭之苦，難以忍受，大批里民上月抗爭，上午再由議員李國勝及立委參選人王啟澧議員陪同，在崁後活動中心與縣府等相關單位協調，里民砲轟，反對再蓋養雞場。

「嘜擱起養雞場囉了！」里民群起砲轟指稱，社區放眼望去都是養雞場，受不了噁心的「雞屎味」，養雞業者申請，居民都被蒙在鼓裡，未被告知，最近有人看到挖土機開進來填土，才得知又要蓋雞場，近幾年受雞場影響，地價下跌，農作物收成變差，損失誰要負責？

每到夏天西南季風，雞屎味會飄散到新寮、竹圍及永和里等鄰近地區，若業者執意要蓋，將抗爭到底； 縣府畜保科說，依議會通過設置畜牧場管理自治條例，畜牧場須離住宅（不含農舍）500公尺以上才准設置，業者合法申請，公所核發發建照及使用執照，依法審查核發許可證。

王啟澧認為政府應該與業者研討如何克服，將對居民傷害及汙染減到最低， 另方面，業者合法提出申請設立，政府要慎重嚴格把關，更重要的是，尊重居民民意。縣府要負起責任，制定機制，當縣民的後盾。否則放任業者無限制申請設立，人民無法接受。