台南西港胡麻三部曲 幸福餐桌、辦桌、野餐報名超搶手

2019-10-09 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／綜合報導



台南西港區是胡麻的重鎮，無論是種植面積及產量高居全國第一，每年秋末冬初正是西港品嘗胡麻滋味的好時節，西港區公所為推展在地的產業，今年推出「西港胡麻滋味三部曲」，第一部曲「幸福餐桌-文青風的社造成果展」、第二部曲「古早味辦桌-胡麻節的胡麻大餐」、第三部曲「耶誕派對風-公園綠地野餐&音樂饗宴」，以3種不同的料理方式，訴說著西港胡麻在地的滋味；後二項會在西港區公所官網及粉絲頁公告訂桌訊息。

第一部曲：「幸福餐桌-文青風的社造成果展」邀請五星級晶英酒店鄭宏安主廚以在地食材入菜，採歐式自助餐方式上菜，並邀請向主廚取經的10來位社區媽媽所組成的「會跳舞的芝麻媽媽烹飪班」來服務，這次採使用者付費網路報名方式，原價1300優待為550元，70位已額滿。

第二部曲：「古早味辦桌-胡麻節的胡麻大餐」，邀請西港在地知名辦桌達人蔡錦東廚師來料理，古早味辦桌將胡麻融入菜色中，超乎想像俗擱兼大碗，最重要的是好吃才是重點。原價每桌8000元優待收費5000元採網路報名方式，預計35桌，這些胡麻大餐講究當令食材，對身體最有益處且是最環保的，想吃古早味辦桌的朋友要搶要快。

第三部曲：「耶誕派對風-公園綠地野餐&音樂饗宴」將在西港區中央公園辦理，公園占地1.3公頃是西港區最大的公園，屆時在綠草如茵的草地上鋪上野餐墊，幾個好友聚集或是家庭間閒話家常或是情人間的約會，都是不錯的選擇，活動採網路報名方式，原價600元優惠價只收350元，名額有限額滿為止。

台南市長黃偉哲表示，時序進入秋末冬初正是西港區飄出胡麻香味的時刻，三部曲將於10月26日、12月7日及12月22日分3梯次舉辦，無論是喜愛文青風的歐式自助餐、古早味辦桌或是耶誕派對風的野餐，歡迎一起來西港品嘗胡麻在地的滋味。