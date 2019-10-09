親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高醫男大生潑化骨水殺人 原因竟練火舞遭趕

厄瓜多緊急狀態！反撙節抗爭攻入國會，總統急令「遷都」

台南再添登革熱 連假出國旅遊到東南亞可別忘了防疫

2019-10-09 12:05聯合報 記者修瑞瑩／綜合報導

台南市再添登革熱本土病例， 這名病例經常到南區藍曬圖園區附近的健身房運動，衛生局提醒民眾注意，同時國慶連假即將來臨，目前東南亞仍在疫情高峰，而且病例數是近年來的新高，如果出國度假，返國後有發燒、痠痛等症狀，一定要馬上就醫，並告知旅遊史。

針對之前發生的成大校園群聚感染總計有6名病例，衛生局表示，目前還沒有發現新增病例，將繼續擴大採血，看看是否有潛藏的病例。

衛生局表示，這名新增病例感染的是第二型，與成大的第三型不同，而今年之前在開山里等地造成流行的同樣是第二型，但最後一個病例社區監控已經在10月6號解除，目前將把新增病例相關資料送台北疾管署檢驗，進行基因定序，看是否是跟之前開山里流行的是同一病毒，還是新增的傳染源。

衛生局表示，截至目前台南市確診本土登革熱病例數31例，境外移入登革熱病例數32例。

第31例病人為28歲男性，無慢性病史，居住地在仁德區仁愛里，近期未出國，10月6日出現發燒、頭痛、身體痠痛、暈眩、噁心及紅疹等症狀，自行服藥未就醫，10月7日晚上至診所就醫轉診至醫院住院。經登革熱NS1快篩陽性進行通報，於10月8日傍晚確診為登革熱，病毒型別第二型。個案目前住院治療，同住家人無疑似症狀。

個案平日於東區東明里工作，每周2-3天會至南區新昌里藍曬圖園區附近的健身房運動。

登革熱防治中心已於10月8日針對個案住家進行噴霧罐壓罐及住家及工作地活動地孳生源清除。並規畫於10月9日進行住家環境、工作地及活動地戶內外擴大孳生源清除及化學防治。

本周適逢雙十連續假期，提醒計畫出國的民眾，出發前可先查詢瞭解各國疫情，尤其是東南亞國家，並於當地做好防蚊措施以降低感染傳染病的風險。我國今年截至10月9日累計413例境外移入登革熱病例，九成以上個案感染地為東南亞國家；近一個月新增病例感染國家以越南、柬埔寨及菲律賓為多。

另累計75例境外移入屈公病病例，七成個案感染國家為緬甸；近一個月新增病例感染國家仍以緬甸、泰國為主。國際間目前多國登革熱、屈公病疫情仍處高峰或流行期，民眾前往當地應加強防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)或派卡瑞丁(picaridin)成分的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。返國後14日內做好自主健康管理，有發燒等疑似症狀請立即就醫。

台南再添登革熱病例。圖/衛生局提供
台南再添登革熱病例。圖/衛生局提供
分享
台南再添登革熱病例。圖/衛生局提供
台南再添登革熱病例。圖/衛生局提供
分享
台南再添登革熱病例。圖/衛生局提供
台南再添登革熱病例。圖/衛生局提供
分享

登革熱衛生局發燒

相關新聞

台南就博會 4成竟是違規廠商

2019-10-08 23:47

養雞場太多破壞環境朴子市崁前、後2里民受不了抗爭

2019-10-09 12:57

台南西港胡麻三部曲 幸福餐桌、辦桌、野餐報名超搶手

2019-10-09 12:29

傾生命全力創作 雲林將辦身障畫展

2019-10-09 12:23

國慶連假將展開 嘉市各機關開放時間看這裡

2019-10-09 12:10

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

國慶連假走馬瀨農場優惠一籮筐 10月出生免費入園

2019-10-09 09:09

白河水庫活化 防淤隧道試運轉

2019-10-08 23:43

嘉基蓋智慧手術大樓 App查病情

2019-10-08 23:43

虎頭埤、新化林場 半價互惠拚觀光

2019-10-08 23:40

好消息！到朝天宮捐血可獲贈「媽祖鐵飯碗」

2019-10-08 20:04

張嘉郡要效法高鐵精神 讓雲林變年輕並快速發展

2019-10-08 19:56

雲林海線選情熱 高鐵雲林站「誰爭取」藍綠爭功

2019-10-08 17:46

道路要平坦 台南今年將完成這幾條「路平」

2019-10-08 17:30

大小金掌獎競演 雲林國際偶戲節好戲連台

2019-10-08 15:53

台南環保局稽查告發5張 柳科某工廠面臨2千萬元罰鍰

2019-10-08 14:33

腸病毒疫情升溫 嘉義縣國小幼兒園近百班停課

2019-10-08 14:23

謝鹽祭限定國民便當發表 飲食文化作家番紅花設計菜單

2019-10-08 14:02

廖士賢奪金曲獎台語專輯 成為嘉市首位傑出市民

2019-10-08 14:01

嘉縣山區國土計畫 議員提議多聽取民眾意見

2019-10-08 13:59

台南市府替勞檢違規大戶徵才？ 議員：民眾4成機率踩雷

2019-10-08 13:20

擁有風場優勢 雲林縣催生國際級風箏衝浪體驗基地

2019-10-08 13:18

國慶連假好康 虎頭埤攜手新化林場互惠半價

2019-10-08 11:22

國慶連假交流道車流量大 南警提醒改走替代道路

2019-10-08 09:05

台南百年古蹟美食餐廳 水道博物館「水道咖啡」開幕

2019-10-08 08:29

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

單車愛好者有福了！新北-基隆自行車道開通

2019-10-08 15:02

通勤福音！基北第3條快捷公車1579將在14日通車

2019-10-08 15:05

必看！到屏東國慶焰火不想塞 交通懶人卡報你知

2019-10-08 17:40

台南環保局稽查告發5張 柳科某工廠面臨2千萬元罰鍰

2019-10-08 14:33

蘆洲國慶蔥油餅邁向第9年 今年將送700份！

2019-10-08 13:57

鹿港6歲學童腸病毒 彰化重症再添一例

2019-10-08 18:41

【重磅快評】沈榮津會踢球 盧秀燕怎能不兇？

2019-10-08 18:10

墾管處推官方認證導潛制度 業者：會衝擊墾丁潛水產業

2019-10-08 15:28

影／崁仔頂魚巿後保麗龍成山丟路邊 民眾嫌：又臭又噁

2019-10-08 13:16

日商斥資60億投資高雄 韓國瑜：市府一定盡全力協助

2019-10-08 16:19

選前拋大林蒲遷村 居民：政治操作太明顯

2019-10-09 10:38

可能唯一一次！南迴通車路跑報名踴躍 地方盼擴大

2019-10-08 12:44

高雄鳳山一棟社區地下室發生燃爆 建商泰嘉與住戶達成協議

2019-10-08 17:03

苗縣府聯合稽查校園周邊夾娃娃機 發現疑情趣用品

2019-10-08 20:51

北市消防救護車趕現場出車禍 約三成肇責歸駕駛

2019-10-08 15:28

台南就博會 4成竟是違規廠商

2019-10-08 23:47

獨／大發1號貨輪同意代運油 台東離島油荒最慢10日解除

2019-10-08 20:10

網路票選台東十大美食 東河包子等古早味最受青睞

2019-10-08 15:07

你減鹽低鈉飲食了沒？ 苗市推減鹽便當還教秘笈

2019-10-08 17:35

農會總幹事豁出去了 扮動漫少女、小丸子行銷彰化優鮮

2019-10-08 14:09

擁有風場優勢 雲林縣催生國際級風箏衝浪體驗基地

2019-10-08 13:18

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

國慶連假走馬瀨農場優惠一籮筐 10月出生免費入園

2019-10-09 09:09

國慶連假去南投日月潭遊玩 這個時段比較不塞車

2019-10-08 19:20

綠營3首長比減重成效如何？ 潘孟安：我還是太胖了

2019-10-08 13:22

基隆西勢溪出現大量不明泡沫 河面變白色世界

2019-10-08 17:45

全國唯一橄欖產銷班在新竹寶山 12日邀民眾採橄欖DIY蜜餞

2019-10-08 15:31

桃園竹圍漁港港嘴奪命漁民不滿 批清淤「人命不如鳥命」

2019-10-08 18:42

新北爆2波學校疑食物中毒 侯友宜抽查五股工廠當場開單

2019-10-08 15:44

趁國慶連假快去 八里沙雕展只剩最後1個月

2019-10-08 18:02

汐止接基隆七堵自行車道通樂 立委、議員試騎喊：好涼

2019-10-09 12:20

台東10大必吃美食！高人氣小吃東河包子拿下冠軍

2019-10-08 14:06

綠質疑市府發函商家掛國旗 韓國瑜：不用往負面聯想

2019-10-08 16:33

亞泥生態園區竹節蟲參展 巨城邀兩百名學童體驗

2019-10-08 13:07

崁仔頂魚市保麗龍箱亂象基市府硬起來 丟1箱罰1200元

2019-10-09 09:50

妹辭工作顧失智爸獲孝行獎 姐苦讀考上社會行政

2019-10-08 16:12

盧秀燕喊話「中央沒特權」 中火難逃重罰？

2019-10-08 16:28

行政院已核定 大林蒲人看遷村：「不能讓我們從元配變小三」

2019-10-09 11:32

基隆海科館推海陸雙營 國慶連假追鯊、捧爬蟲

2019-10-09 07:12

影／聯大路改善相關單位會勘 警方將加強取締超速

2019-10-08 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top