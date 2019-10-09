台南再添登革熱 連假出國旅遊到東南亞可別忘了防疫

2019-10-09 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／綜合報導



台南市再添登革熱本土病例， 這名病例經常到南區藍曬圖園區附近的健身房運動，衛生局提醒民眾注意，同時國慶連假即將來臨，目前東南亞仍在疫情高峰，而且病例數是近年來的新高，如果出國度假，返國後有發燒、痠痛等症狀，一定要馬上就醫，並告知旅遊史。

針對之前發生的成大校園群聚感染總計有6名病例，衛生局表示，目前還沒有發現新增病例，將繼續擴大採血，看看是否有潛藏的病例。

衛生局表示，這名新增病例感染的是第二型，與成大的第三型不同，而今年之前在開山里等地造成流行的同樣是第二型，但最後一個病例社區監控已經在10月6號解除，目前將把新增病例相關資料送台北疾管署檢驗，進行基因定序，看是否是跟之前開山里流行的是同一病毒，還是新增的傳染源。

衛生局表示，截至目前台南市確診本土登革熱病例數31例，境外移入登革熱病例數32例。

第31例病人為28歲男性，無慢性病史，居住地在仁德區仁愛里，近期未出國，10月6日出現發燒、頭痛、身體痠痛、暈眩、噁心及紅疹等症狀，自行服藥未就醫，10月7日晚上至診所就醫轉診至醫院住院。經登革熱NS1快篩陽性進行通報，於10月8日傍晚確診為登革熱，病毒型別第二型。個案目前住院治療，同住家人無疑似症狀。

個案平日於東區東明里工作，每周2-3天會至南區新昌里藍曬圖園區附近的健身房運動。

登革熱防治中心已於10月8日針對個案住家進行噴霧罐壓罐及住家及工作地活動地孳生源清除。並規畫於10月9日進行住家環境、工作地及活動地戶內外擴大孳生源清除及化學防治。

本周適逢雙十連續假期，提醒計畫出國的民眾，出發前可先查詢瞭解各國疫情，尤其是東南亞國家，並於當地做好防蚊措施以降低感染傳染病的風險。我國今年截至10月9日累計413例境外移入登革熱病例，九成以上個案感染地為東南亞國家；近一個月新增病例感染國家以越南、柬埔寨及菲律賓為多。