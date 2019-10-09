台南市公園消防分隊新建廳舍今動土 明年底完工

2019-10-09 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南報導



台南市公園消防分隊廳舍老舊，內部空間狹小，消防局選在北門路二段與東豐路口，開元陸橋旁建新廳舍，今天上午舉行開工動土典禮，預計興建地上3層、總樓地板面積約291坪建築物，總經費3千3百多萬元，預計明年底完工啟用。

動土典禮由市長黃偉哲、消防局長李明峯、市議員陳怡珍、曾美雅等人共同主持，台南公園消防分隊位於北區公園北路上，消防廳舍已有44年之久且內部老舊狹小，消救人員居住環境不佳及車庫空間不敷使用等因素，該土地屬台南仁愛之家所有，鄰近民宅及大樓無法擴建、租用等因素，決定覓地重建公園分隊。

公園分隊轄區涵蓋市區許多重要的公共建設，如台南火車站、學校及眾多具指標性建物，人口稠密且交通流量十分龐大，新址位於本市北區北門路二段與東豐路口，開元陸橋旁，用地約計2,047平方公尺，預計興建地上3層、總樓地板面積約963.49平方公尺(291.46坪)RC建築物，總經費達3,336.5萬元，預計110年12月份完工落成啟用。

消防局局長李明峯表示，新廳舍在未來開元陸橋拆除及鐵路地下化完成後，鄰20米寬計畫道路，且位於北門路與開元路交會交通要塞，將可大幅改善車輛出入動線，可解決目前土地租用及提升分隊居住品質等問題，也為北區民眾提升服務品質。