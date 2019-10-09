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暗夜驚魂！罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52聯合報 記者魯永明／嘉義報導

目前是嘉義縣阿里山區初冬烏龍茶採收期，番路鄉生力農場二代茶農黃昶銪，昨晚在海拔1000多公尺茶廠工作，發現1條色彩鮮艷小蛇， 趕緊拿掃把壓蛇頭，蛇受驚嚇迅速爬入他準備的可可口樂寶特瓶，上網一查是罕見保育毒蛇環紋赤蛇，危險毒性和雨傘節相當，嚇一大跳，隨後將蛇放回山林，他將裝蛇寶特瓶貼臉書，提醒民眾，蛇將進入冬眠，現在是蛇類活動高峰期，要小心提防毒蛇出沒。

嘉縣府畜產保育科今天證實被捕的蛇，蛇身具暗紅黑白相間環狀紋路，是保育類環紋赤蛇，通常夜間出沒，喜歡棲息山區林木底層、石縫與腐植堆中，侵略性不強，只有極少數記載出現過攻擊行為，但牠毒液含強烈神經毒素，有致命危險性，牠的主食是蜥蜴與小型蛇類。

黃昶銪開玩笑說「有人要喝可樂嗎？珊瑚蛇口味的喔！」茶廠驚魂記又ㄧ樁！現在是蛇類活動的高峰期！

大家要多注意喔；他表示，山上還有龜殼花、雨傘節及青竹絲毒蛇，還好環紋赤蛇溫順，沒有攻擊性，不像青竹絲蛇會守株待兔主動攻擊獵物。

黃昶銪製茶功夫一流，是製茶賽常勝軍，今年連得兩項大獎，一是中華民國製茶業工會全國聯合會在阿里山鄉樂野村茶廠，舉辦「2019阿里山烏龍茶季一薪火相傳，幸福回甘」薪傳獎競賽，師徒組隊比賽，有來自全國50組、150名茶農菁英參加，冠軍獎得主父子檔兼師徒:黃榮增與黃昶銪。

另項大獎是 2019年全國部分發酵茶製茶技術競賽，黃昶銪榮獲球形組亞軍，黃昶銪正值盛年，從小浸淫茶香世界，全國製茶好手9月17至18日在茶改場文山分場比賽，歷經2天1夜持續製茶作業，脫穎而出。

嘉義縣番路鄉生力農場二代茶農黃昶銪，昨晚在茶廠工作，發現1條色彩鮮艷小蛇， 趕緊...
嘉義縣番路鄉生力農場二代茶農黃昶銪，昨晚在茶廠工作，發現1條色彩鮮艷小蛇， 趕緊拿掃把壓蛇頭，蛇受驚嚇爬入他準備的可可口樂寶特瓶，上網一查是罕見保育毒蛇環紋赤蛇。圖／取自黃昶銪臉書
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