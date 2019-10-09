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安倍賀電烏龍 費鴻泰批蔡政府：粉飾太平

2019-10-09 09:51聯合報 記者楊正海／綜合報導

台北駐大阪辦事處福岡分處4日晚間舉行國慶酒會，會場公布聲稱是日本首相安倍晉三的賀電，賀電以「中華民國」稱呼台灣。不料，昨天日本官房副長官岡田直樹公開否認有發此賀電。對此，國民黨立委費鴻泰在臉書指出，外交頻頻出包，民進黨執政造成的外交挫敗顯而易見，但民進黨善用話術粉飾太平。

費鴻泰說，蔡政府這幾年的執政成效，就內政而言是絕對不行的，這一點即使在綠營中也有許多人提出批判；外交上，蔡英文的外交政策，簡言之就是親美反中，但反中只是口號，並沒有辦法實際解決問題。今天下午費鴻泰在社區公園向鄉親與小朋友們請安問好，有不少鄉親對蔡政府執政成效，很不能認同。

費鴻泰指出，駐大阪辦事處福岡分處10月4日在年國慶酒會會場公布日本首相安倍晉三賀電以「中華民國」稱呼台灣；但昨遭日方否認。蔣乃辛委員在立法院質詢時表示，一定要處理，讓駐外單位不要見獵心喜，好大喜功。行政院長蘇貞昌坦言，確有不當，應該要查處。

費鴻泰表示，民進黨執政造成的外交挫敗顯而易見，但民進黨善用話術粉飾太平，我國與美國、日本的關係如何親善，畢竟目前尚無法建立邦交。中共與我外交上的競逐，也是一直存在的問題。國民黨一再警告民進黨政府，須謹慎處理兩岸及外交問題；但民進黨的處理方式，無非就是處理點出問題的人，而未檢討政策上的缺失，甚至讓駐外單位發生各種誇張的狀況。真是讓人憂心，若讓民進黨繼續執政，孩子們的未來會變成怎樣？

外交部謝長廷

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