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嘉基蓋智慧手術大樓 App查病情

2019-10-08 23:43聯合報 記者李承穎／嘉義市報導

嘉基院長姚維仁（左二）和嘉義市長黃敏惠（左三）觀看智慧手術大樓模型，討論嘉義醫療...
嘉基院長姚維仁（左二）和嘉義市長黃敏惠（左三）觀看智慧手術大樓模型，討論嘉義醫療未來願景。 記者李承穎／攝影
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嘉義基督教醫院將斥資12億元打造「智慧手術大樓」，是台灣首座專為手術房興建的醫療大樓，共設有23間手術室，將引入達文西機械手臂、複合式手術房等智慧醫療科技，民眾還可透過手機App了解手術的各種歷程，嘉義市長黃敏惠說，嘉義醫療又前進一大步。

新大樓將設置在保健街與忠孝路口，為地下1層、地上7層的醫療建築，占地為2千多坪，並可停放400輛汽機車的停車場，預計2021年啟用，黃敏惠、嘉基院長姚維仁、議長莊豐安和衛生局長張耀懋等人昨天出席動土典禮。

姚維仁說，這次引入達文西機械手臂，將能做更精密的微創手術，複合式手術房則可避免病人奔波，例如可在手術室內照Ｘ光、超音波等，並同時執行兩項以上的手術，醫師也可透過多螢幕設備監控病人的手術狀況，有重要訊息也會即時提醒醫師。

新大樓也建置智慧化的「醫病共享決策」系統，透過App讓患者及家屬在手術前，隨時可以取得衛教資訊，例如禁止吃什麼食物等，並即時通知手術房排程資訊。

手術時，家屬也不必在開刀房外苦苦守候，可透過App查詢手術動態，醫師還可利用視訊與家屬溝通，即便在國外也能掌握病情，術後也會透過App傳送復健、回診和疾病管理等資訊。

微創手術嘉義醫師

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