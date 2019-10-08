好消息！到朝天宮捐血可獲贈「媽祖鐵飯碗」

2019-10-08 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林報導



雲林縣北港朝天宮媽祖文化推廣工作隊將於本月11日在朝天宮廟後舉辦捐血活動，目標期募得1000袋血，主辦單位募集了琳瑯滿目的文創贈品及摸彩品，今天由法師誦經加持，其中最受矚目是媽祖的「鐵飯碗」，只要捐血就可獲得一個媽祖加持的平安鐵飯碗，機會難得，朝天宮歡迎大家挽袖捐愛、保平安。

媽祖文化推廣工作隊今天把捐血活動所募集到的贈品及各項文創品、摸彩品帶到朝天宮，由住持師父誦經加持祈福，讓媽祖賜福保佑捐血活動順利，參與民眾都能平安、健康。縣議員黃美蘭、蔡孟真和廟方常董吳春美和吳炳俊也參加祈福，

媽祖文化推廣工作隊長張淑萍表示，工作隊辦理捐血活動今年是第9年，前8年已募得捐血袋有1萬2000多袋，今年目標是1000袋，為吸引及感謝捐血民眾，準備豐富贈品，只要捐血就送，另有金豬、洗衣機、旅行箱等豐富摸彩品。

張淑萍說，贈品中最特別是由北港旅外鄉親賴欽麃特製的文創媽祖鐵飯碗，不只是便當盒，也可用當鍋子煮飯、麻油雞，蓋子上有北港媽祖字樣及十個愛心串成媽祖字樣，讓人吃飯都感平安。

台南捐血中心企劃陳修戎指出，目前O型、A型血最缺只剩4天用量，11日當天捐血中心會派出4台捐血車到場。