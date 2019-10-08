親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

諾貝爾物理學獎得主揭曉！ 三學者共獲殊榮

漫遊西拉雅 知名作家褚士瑩會中新書發表

2019-10-08 18:42聯合報 記者謝進盛／台南報導

漫遊西拉雅！西拉雅國家風景區管理處今舉行「2018西拉雅在地深耕計畫成果暨新書發表會」，知名作家褚士瑩會中發表「一個旅人，在西拉雅：遇見台式生活美感」新書，希望讓讀者更了解何謂西拉雅獨特的台式生活美學。

活動安排在關子嶺岩頂自然休閒坊舉行，該計畫案歷時18個月完成，會中透過影片呈現整個計畫執行歷程，也邀請參與業現場成果分享，並以實體作品展現計畫成果，

該計畫案是身兼國際NGO管理顧問褚士瑩與梓辰文創工作室負責人許經緯所帶領的團隊執行，團隊以店家「需求」及「共決」為原則，將課程規劃主動權還給店家，共執行18門小規模的精緻課程，確保店家能暢談交流、並分享各自在經營上所遭遇的困境，彼此深入了解店家的狀態、建立互信基礎。

執行團隊還針對課程內容，剪輯10支主題課程影片，管理處後續會將影片上傳Youtube，提供參與業者回顧學習過程及未參與店家線上學習參考資料。

現場也展示店家於課程中所習得糕點及樹上旬味便當，經由「特色創意料理開發」課程將在地食材與糕點、樹上旬味便當作結合，並利用「展示設計與空間改造」及「美學元素與攝影法則」所習得的美學概念，讓糕點及樹上旬味便當色、香、味俱全。

計畫案也協助店家依據自身經營理念結合課程，進行實體/虛體（網路）空間改造，共有五位店家，分別為岩頂自然休閒坊-沙坑遊戲區及兔兔城堡、大鋤花間咖啡生態農場-專屬網站：http://coffeedachu.com/、龍湖山生態農莊-產品標籤、專屬網站：http://long-hushan.com/、五福園溫泉美食館-入口意象改造、五隆園咖啡民宿-吧檯空間改造。

褚士瑩以他所撰寫的「一個旅人，在西拉雅：遇見台式生活美感」作新書分享，內容以旅行魂精粹的內涵文句來做為西拉雅的鋪陳，輔以130張在地精選的人文地景及產物風情攝影，透過西拉雅的「地景地貌」、「地產地物」、「人文風情」等元素為核心，述說西拉雅的台式生活美感。該書已在9月中旬正式於各書店通路上架販售。

知名作家褚士瑩會中發表「一個旅人，在西拉雅：遇見台式生活美感」新書。記者謝進盛／...
知名作家褚士瑩會中發表「一個旅人，在西拉雅：遇見台式生活美感」新書。記者謝進盛／攝影
分享
現場展現樹上旬味便當，色香味俱全。記者謝進盛／攝影
現場展現樹上旬味便當，色香味俱全。記者謝進盛／攝影
分享
知名作家褚士瑩會中發表「一個旅人，在西拉雅：遇見台式生活美感」新書發表。記者謝進...
知名作家褚士瑩會中發表「一個旅人，在西拉雅：遇見台式生活美感」新書發表。記者謝進盛／攝影
分享
手工精緻糕點。記者謝進盛／攝影
手工精緻糕點。記者謝進盛／攝影
分享

便當攝影咖啡
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

北捷擬調整優惠票價 議員疑：為補1280月票短收？

2019-10-08 16:38

淚訴租屋電費一個月664度 網友看傻：都是吃電怪獸

2019-10-08 16:24

侵入農地居家！琉璃蟻大軍北遷 農環單位聯手防治

2019-10-08 15:11

不放棄一座水庫！白河水庫「活化」防淤隧道試運轉

2019-10-08 15:04

挑戰不老超級任務 這群爺奶「攻蛋」演出百老匯

2019-10-08 18:45

4成乳癌早期就發現 高醫60名癌友現身鼓勵癌篩

2019-10-08 18:22

為公益合體 江宏傑、福原愛呼籲「用愛守護陽光孩子」

2019-10-08 17:55

夏季流感將進入尾聲 估冬季流感推遲1月初進入流行期

2019-10-08 16:12

農保適用資格放寬至配偶、直系血親 至今申請掛零

2019-10-08 15:40

季節變換 三招控制孩子氣喘

2019-10-08 15:32

看險峻峽谷聽天籟樂音 太魯閣峽谷音樂節26日登場

2019-10-08 15:06

北部4歲男童染腸病毒71型重症 疑被大學親姐傳染

2019-10-08 14:53

首件自主檢驗NDMA超標胃藥 瑞寧注射液已下架

2019-10-08 14:53

醫院盼醫師勞退納健保總額負擔 醫改會要求作好監督

2019-10-08 14:44

衛福部修法保障受僱醫師勞權 漏掉診所醫師

2019-10-08 14:43

長榮波音787-10新機到 擴大航線布局

2019-10-08 14:26

腸病毒增3個案 北中南男童染71型 家人也感染

2019-10-08 14:20

林口長庚團隊找到5個單株抗體 可對抗H7N9禽流感

2019-10-08 14:18

為什麼現代音樂長這樣？「好聽」或「刺耳」誰說了算

2019-10-08 14:07

立委指今年新生兒恐跌破17萬？婦產科學會估17.5萬

2019-10-08 14:04

東山青皮椪柑疑罹「沙皮病」 賣相差果農跳腳

2019-10-08 13:59

黃斑部病變乾變濕 小心惡化

2019-10-08 13:54

陸台旅客怎麼分？日本Youtuber精闢分析兩方差異

2019-10-08 13:50

今年新生兒將跌破17萬人？ 蘇貞昌：目前估仍會超過

2019-10-08 13:36

台灣自行車節啟動 騎進私房景點

2019-10-08 13:30

皮膚不明紅斑小心基底細胞癌 年紀越大發生率越高

2019-10-08 13:06

原料藥致癌物超標 又一款胃藥全面回收

2019-10-08 13:05

淡海輕軌首換裝 清法戰爭列車彩繪還有燙金套票

2019-10-08 12:44

影／40歲得乳癌拖1年多變癌末 單身女乖乖就醫反轉人生

2019-10-08 12:03

立委指今年新生兒恐跌破17萬？ 婦產科學會估17.5萬

2019-10-08 12:02

龍潭警配合國3龍潭交流道 10日南下高乘載管制

2019-10-08 12:01

民眾申請預立醫療破百 高市大同醫院義賣籌募安寧基金

2019-10-08 11:53

北醫創全台第一所AI醫療碩士專班今始業 首屆臥虎藏龍

2019-10-08 11:50

黃斑部病變也分乾性、濕性 濕的要比乾的還嚴重

2019-10-08 11:34

日本抗議天王松本哉來台 手上QR code刺青結局超爆笑

2019-10-08 11:29

健身減肥餐不用再自己煮！美味好吃不乾柴

2019-10-08 10:50

今年最強颱「哈吉貝」威脅日本 美氣象學家警告：一天壞過一天

2019-10-08 10:00

日本大阪 感受與藍天最靠近的驚奇一刻

2019-10-08 09:47

國慶連假 國1平鎮系統南封閉、新屋高乘載

2019-10-08 09:33
看更多

熱門文章

今年最強颱「哈吉貝」威脅日本 美氣象學家警告：一天壞過一天

2019-10-08 10:00

哈吉貝颱風持續增強撲日 氣象局：預估將成今年最強颱

2019-10-08 09:31

陸台旅客怎麼分？日本Youtuber精闢分析兩方差異

2019-10-08 13:50

生了6個仍無法申請外籍幫傭 媽媽吶喊：盼政府幫忙

2019-10-07 20:21

中門大開太辣了！克莉絲汀史都華靠一顆釦子變出性感味

2019-10-07 21:28

宜蘭凌晨01：17地震 規模4.7

2019-10-08 01:54

台中榮總換廠商 資歷19年派遣工卻因這理由不續聘

2019-10-08 11:43

「嘴巴說不要，身體很誠實」的TOP3星座 摩羯越冷越愛

2019-10-07 21:45

每日星座運勢／射手事業不宜強出頭　獲得異性青睞

2019-10-08 00:00

淚訴租屋電費一個月664度 網友看傻：都是吃電怪獸

2019-10-08 16:24

「用嘴傷人」超愚蠢！7招學習修養高度 懂得情緒轉移

2019-10-07 22:48

不放棄一座水庫！白河水庫「活化」防淤隧道試運轉

2019-10-08 15:04

【求孕點滴】木榕／上上籤的名醫

2019-10-08 06:00

強颱哈吉貝朝日前進 今白天多雲到晴晚起北東降雨機率增

2019-10-08 09:10

全台首款！7-ELEVEN開賣「繼光香香雞飯糰、飯卷」

2019-10-08 15:16

健身減肥餐不用再自己煮！美味好吃不乾柴

2019-10-08 10:50

原料藥致癌物超標 又一款胃藥全面回收

2019-10-08 13:05

多胎家庭難請外傭 勞部擬加權計點

2019-10-08 00:36

龍潭警配合國3龍潭交流道 10日南下高乘載管制

2019-10-08 12:01

黃斑部病變也分乾性、濕性 濕的要比乾的還嚴重

2019-10-08 11:34

偷跑非法骨釘 流向下周才公布

2019-10-07 23:45

賈靜雯奪視后的秘密武器 擦上珊瑚色唇膏自帶女神氣勢

2019-10-07 19:34

影／40歲得乳癌拖1年多變癌末 單身女乖乖就醫反轉人生

2019-10-08 12:03

侵入農地居家！琉璃蟻大軍北遷 農環單位聯手防治

2019-10-08 15:11

立委指今年新生兒恐跌破17萬？ 婦產科學會估17.5萬

2019-10-08 12:02

咳嗽超過一個月聲音沙啞 53歲老菸槍查出罹肺癌

2019-10-08 09:27

淡海輕軌首換裝 清法戰爭列車彩繪還有燙金套票

2019-10-08 12:44

流感爆流行 疫苗延11月15日打

2019-10-07 23:20

7-ELEVEN「奶油菠蘿包」回歸！巧克力菠蘿泡芙大推必吃

2019-10-08 16:10

蔡依林粉紅色穿搭露香肩 甜喊「跟人家一起穿嘛」

2019-10-08 13:03

壽山動物園超萌河馬寶寶「圓寶」 雙十節亮相免費入園

2019-10-08 07:37

失業別心慌！看12生肖會做什麼「降低心中不安」

2019-10-08 09:51

北捷擬調整優惠票價 議員疑：為補1280月票短收？

2019-10-08 16:38

北部4歲男童染腸病毒71型重症 疑被大學親姐傳染

2019-10-08 14:53

11月才有公費流感疫苗 北市議員促市府繃緊神經

2019-10-07 20:28

假看護、真幫傭 勞部坦言很難查

2019-10-08 00:36

皮膚不明紅斑小心基底細胞癌 年紀越大發生率越高

2019-10-08 13:06

壽山動物園新嬌客 侏儒河馬寶寶「圓寶」 雙十亮相

2019-10-07 23:23

北醫創全台第一所AI醫療碩士專班今始業 首屆臥虎藏龍

2019-10-08 11:50

黑面琵鷺鰲鼓濕地報到 林管處每周六推生態專車

2019-10-08 07:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top