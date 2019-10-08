漫遊西拉雅 知名作家褚士瑩會中新書發表

2019-10-08 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南報導



漫遊西拉雅！西拉雅國家風景區管理處今舉行「2018西拉雅在地深耕計畫成果暨新書發表會」，知名作家褚士瑩會中發表「一個旅人，在西拉雅：遇見台式生活美感」新書，希望讓讀者更了解何謂西拉雅獨特的台式生活美學。

活動安排在關子嶺岩頂自然休閒坊舉行，該計畫案歷時18個月完成，會中透過影片呈現整個計畫執行歷程，也邀請參與業現場成果分享，並以實體作品展現計畫成果，

該計畫案是身兼國際NGO管理顧問褚士瑩與梓辰文創工作室負責人許經緯所帶領的團隊執行，團隊以店家「需求」及「共決」為原則，將課程規劃主動權還給店家，共執行18門小規模的精緻課程，確保店家能暢談交流、並分享各自在經營上所遭遇的困境，彼此深入了解店家的狀態、建立互信基礎。

執行團隊還針對課程內容，剪輯10支主題課程影片，管理處後續會將影片上傳Youtube，提供參與業者回顧學習過程及未參與店家線上學習參考資料。

現場也展示店家於課程中所習得糕點及樹上旬味便當，經由「特色創意料理開發」課程將在地食材與糕點、樹上旬味便當作結合，並利用「展示設計與空間改造」及「美學元素與攝影法則」所習得的美學概念，讓糕點及樹上旬味便當色、香、味俱全。

計畫案也協助店家依據自身經營理念結合課程，進行實體/虛體（網路）空間改造，共有五位店家，分別為岩頂自然休閒坊-沙坑遊戲區及兔兔城堡、大鋤花間咖啡生態農場-專屬網站：http://coffeedachu.com/、龍湖山生態農莊-產品標籤、專屬網站：http://long-hushan.com/、五福園溫泉美食館-入口意象改造、五隆園咖啡民宿-吧檯空間改造。

褚士瑩以他所撰寫的「一個旅人，在西拉雅：遇見台式生活美感」作新書分享，內容以旅行魂精粹的內涵文句來做為西拉雅的鋪陳，輔以130張在地精選的人文地景及產物風情攝影，透過西拉雅的「地景地貌」、「地產地物」、「人文風情」等元素為核心，述說西拉雅的台式生活美感。該書已在9月中旬正式於各書店通路上架販售。