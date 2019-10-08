西螺果菜市場青蔥批發價創新高 農地復耕需3個月

2019-10-08 18:48 中央社 雲林縣8日電



雲林縣西螺果菜市場牌價顯示，青蔥從8月起因到貨銳減，價格節節攀升，餐飲業者喊貴，盡量減少使用量，蔥農則哀號，蔥價來到近2年新高，農地復耕需3個月。

雲林縣元長鄉公所主任秘書賴仁義今天前往田地實際了解青蔥生長情況，他指出，8月12日連日降雨，導致剛種植青蔥苗受損，產量大幅減少，價格攀升，最近因早晚溫差大不利生長，導致青蔥品質良莠不齊。

根據雲林縣西螺果菜市場牌價顯示，青蔥今天平均價格每公斤167元，與今年1月2日相比平均每公斤19.3元，價格翻漲。

蔥農王進生指出，他種蔥近40年，好幾年沒有出現這番「榮景」，且原本一分地的青蔥苗成本只要1萬多元，因農民搶復耕，青蔥苗供需失衡，一分地成本漲到8、9萬元。

王進生表示，青蔥生長期為3個月，田裡沒有作物可賣，甚至傳出有宵小做起無本生意，半夜偷竊未成熟的青蔥，目前估計青蔥價格最快要到2020年1月底的農曆年前回穩。

幫忙整理青蔥的工人以往一天需處理2公噸的青蔥，現在每天僅有5、600公斤，工作量銳減。傳統市場攤商買菜送蔥喊停，餐飲業者則喊貴，消費者則發現買滷味或牛肉麵時少了青蔥這一味。

西螺果菜公司指出，今年青蔥最高價點位為9月8日，平均價格來到193.4元，現在生產地復耕，青蔥到貨量增加，價格會慢慢回穩。