台南一藥房老闆自掏腰包送贈品 23年募逾萬袋血

2019-10-08 17:35 中央社 台南8日電



台南市一家老字號藥局的負責人蘇增峰，24年前起為紀念癌逝的母親，每年自辦一次捐血活動，23次累積募得1萬3264袋血，今年預定13日舉行。但他坦言，明年能否續辦還是未知數。

蘇增峰表示，母親在24年前因大腸癌辭世，當時決定利用節省母親喪葬經費的款項舉辦捐血活動，希望紀念母親，也號召更多人一起為社會付出。當年選在11月舉辦，之後每年多在9月、10月間舉辦。至今不曾對外募款、也未向政府申請補助，都是自費買贈品送給捐血人。

他說，因為活動已有傳統，有些捐血人幾乎每年出現，跟他成為好朋友。還有些捐血人選擇不拿贈品，表明共襄盛舉就好，也讓他覺得很感動。有了這些捐血人的支持，從開辦至今已募得1萬3264袋血，幫助了許多需要血液的人。

蘇增峰指出，近年景氣環境不是很理想，加上與捐血中心的配合出現一些問題，明年是否續辦可能還是未知數；但仍籲請民眾在13日踴躍前往位於中西區中正路的田邊藥局前捐血。

他說，今年凡捐血250CC贈送1件夾克、痠痛貼布1包與藥局折價券新台幣100元；捐血500CC送1件夾克、歌林黑晶鑄鐵電子爐1台，數量有限，送完為止。

台南捐血中心指出，蘇增峰原本提出想變更舉辦時間，造成與其他單位的固定檔期衝突，導致捐血車調度上有困難。捐血中心明年仍會保留兩輛捐血車在這個檔期，希望蘇增峰的愛心能夠持續。