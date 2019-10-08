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臺灣女孩日 翁章梁帶女議員許5承諾重視女孩權益

2019-10-08 16:42聯合報 記者魯永明／嘉義報導

為響應「國際女孩日」，重視對女性照顧及人權保護，我國102年起將每年10月11日訂為「臺灣女孩日」，嘉義縣長翁章梁帶局處長，偕同4位女議員林緗亭、劉雅文、林淑完、姜梅紅，許下「4+1」政策承諾，分別是:「為愛發聲、青春無敵、教育有我、健康無價、還我本色」等5項，督促各局處積極落實提升女孩權益，呼籲各界重視性別平等，改善性別歧視。

縣府上午辦理「Day of the Girl青春好給力—青春白皮書暨守護女孩」記者會，喚起各界對女孩們的重視，稻江科技暨管理學院學生演出「愛以類聚」舞蹈開場，呼應「愛．嘉義」的概念，青少年及青少女齊聚，以青春白皮書心形圖框，表達心聲，由翁縣長帶領大家以「4+1」承諾，併上完整對嘉義女孩的愛作為回應。

翁章梁說，現今教育權及醫療權普及，大致上男女平等，但在文化及觀念上仍有許多帶有重男輕女想法，不僅社會制度，連薪資也因男女而有所不同，因此，透過女孩日制訂，政府單位及民眾都更應該重視性別平等，讓女性能得到應有的尊重，102年推動臺灣女孩日以來，嘉縣結合學校辦理課程、講座等活動，在活動中融入臺灣女孩日的定義，鼓勵學生反思性別平權的問題，進而提倡女孩相關權益。

配合「臺灣女孩日」，嘉義縣長翁章梁帶領局處長，偕同4位女議員與參與者共同許下「4...
配合「臺灣女孩日」，嘉義縣長翁章梁帶領局處長，偕同4位女議員與參與者共同許下「4+1」政策承諾。圖／縣府提供
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配合「臺灣女孩日」，嘉義縣長翁章梁(左二)帶局處長，偕同4位女議員林緗亭、劉雅文...
配合「臺灣女孩日」，嘉義縣長翁章梁(左二)帶局處長，偕同4位女議員林緗亭、劉雅文、林淑完、姜梅紅，許下「4+1」政策承諾。圖／縣府提供
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