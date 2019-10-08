臺灣女孩日 翁章梁帶女議員許5承諾重視女孩權益

2019-10-08 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義報導



為響應「國際女孩日」，重視對女性照顧及人權保護，我國102年起將每年10月11日訂為「臺灣女孩日」，嘉義縣長翁章梁帶局處長，偕同4位女議員林緗亭、劉雅文、林淑完、姜梅紅，許下「4+1」政策承諾，分別是:「為愛發聲、青春無敵、教育有我、健康無價、還我本色」等5項，督促各局處積極落實提升女孩權益，呼籲各界重視性別平等，改善性別歧視。

縣府上午辦理「Day of the Girl青春好給力—青春白皮書暨守護女孩」記者會，喚起各界對女孩們的重視，稻江科技暨管理學院學生演出「愛以類聚」舞蹈開場，呼應「愛．嘉義」的概念，青少年及青少女齊聚，以青春白皮書心形圖框，表達心聲，由翁縣長帶領大家以「4+1」承諾，併上完整對嘉義女孩的愛作為回應。