台南柳科工廠違法重罰 最高處2千萬罰款

2019-10-08 16:42 中央社 台南8日電



柳營科技園區一家工廠涉嫌擅自排放廢氣，台南市環保局專案聯合稽查發現，業者涉違反「未依空污許可操作」等5項重大違規情事，告發5張罰單，最高面臨2000萬元罰鍰。

台南市政府環保局昨天結合空噪科、水毒科、事廢科及稽查科4個科室專業人員，至柳營環保科技園區內一家工廠進行稽查，盤點可能的異味產生源。分別發現業者「未依空污許可操作」、「未有效收集空氣污染物」、「廢棄物未依規定標示及貯存」、「廢棄物申報資料不平衡」及「水污染防治措施操作未記錄」，現場開立5張罰單，最高可處2000萬元罰鍰。

環保局稽查檢驗科表示，柳營環保科技園區是大新營地區主要的空氣污染陳情對象之一，108年度至今已查獲7廠家違規，昨日再次結合4個科室各領域專業稽查人員進行聯合稽查，針對空氣污染、水污染、廢棄物貯存3個面向進行總體檢。

現場查獲空氣污染設備未依許可操作及未有效收集空氣污染物；事業廢棄物未妥善貯存、貯存地點或設施未有中文標示及申報資料不平衡；水污染防治措施操作未定期記錄等缺失依法進行告發，並要求限期改善。

另外，稽查發現工廠未依空污許可操作違規情事屢次發生，希望藉這次專案聯合稽查，懲戒業者應確實依各項許可操作，避免污染環境，希望所有工廠引以為戒。

環保局長林淵淙表示，柳營環保科技園區是台南市空污重點管制區域，將藉由源頭輔導管制、強化相關改善措施及嚴格查察的手段，持續不定期發動聯合稽查，若查獲不當排放，將依法嚴懲，絕不寬貸，並呼籲業者勿心存僥倖。