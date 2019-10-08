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腸病毒疫情升溫 嘉義縣國小幼兒園近百班停課

2019-10-08 14:23聯合報 記者魯永明／嘉義報導

時序入秋，秋老虎高溫難受，嘉義縣腸病毒疫情升溫，從開學至1日，2所國小與45所幼兒園共95班停課，較去年同期增出90班，上午縣長翁章梁帶領相關局處長，偕同多名議員在縣府主持腸病毒防治複查啟動儀式，呼籲落實預防腸病毒5法寶，提醒家長、學校做好消毒工作，防範腸病毒及流感侵害學童。

啟動儀式結束，翁章梁抽出民雄鄉松山國小與溪口鄉溪口國小等2校鄉鎮市學校代表，派出腸病毒聯合稽查小組啟動複查，藉不定期抽、複查的機制，提醒各個學校，落實腸病毒防治的重要性。

翁章梁帶領綜合規劃處、教育處、社會局、環保局及衛生局等相關處長，偕同議員林秀琴、林淑完、劉雅文及林緗亭，共同宣誓落實「勤洗手」、「要隔離」、「常消毒」、「防重症」、「速就醫」等預防腸病毒5法寶。

接著翁章梁戴橡膠手套示範，將市售含氯5%漂白水，以1比100比率倒入清水桶混合稀釋，調配出簡易消毒水，可用抹布擦拭玩具、門把手及居家環境清潔，呼籲民眾、家長一起加強預防腸病毒傳染。

翁章梁說，開學初期，安排衛生所進入校園，訪查落實腸病毒防治作為，包括:設備、衛教、環境清消等，今年國小幼兒園因疫情停課較去年增加90班，將持續宣導腸病毒防範，強化由家庭到學校、社區腸病毒防治的全面防護網。

衛生局提醒，若幼兒園、托嬰中心依規定停課(托)，家長無法照顧幼童，可洽居家托育服務中心，電話（05）3707043，以及衛福部社家署托育人員管理資訊管理網網址，解決幼童托顧無援困境；另衛生局將家戶納為腸病毒防護重點，針對2歲以下幼童家庭，提供家屬腸病毒防治及漂白水泡製衛教。

嘉義縣長翁章梁（左二）戴橡膠手套，示範將市售含氯5%的漂白水，以1比100的比率...
嘉義縣長翁章梁（左二）戴橡膠手套，示範將市售含氯5%的漂白水，以1比100的比率倒入清水桶混合稀釋，調配出的簡易消毒水方法。
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嘉義縣長翁章梁（右五）帶領相關局處長偕同多名議員共同主持腸病毒防治複查啟動儀式。...
嘉義縣長翁章梁（右五）帶領相關局處長偕同多名議員共同主持腸病毒防治複查啟動儀式。記者魯永明／攝影
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腸病毒衛生局翁章梁

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