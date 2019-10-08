腸病毒疫情升溫 嘉義縣國小幼兒園近百班停課

2019-10-08 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義報導



時序入秋，秋老虎高溫難受，嘉義縣腸病毒疫情升溫，從開學至1日，2所國小與45所幼兒園共95班停課，較去年同期增出90班，上午縣長翁章梁帶領相關局處長，偕同多名議員在縣府主持腸病毒防治複查啟動儀式，呼籲落實預防腸病毒5法寶，提醒家長、學校做好消毒工作，防範腸病毒及流感侵害學童。

啟動儀式結束，翁章梁抽出民雄鄉松山國小與溪口鄉溪口國小等2校鄉鎮市學校代表，派出腸病毒聯合稽查小組啟動複查，藉不定期抽、複查的機制，提醒各個學校，落實腸病毒防治的重要性。

翁章梁帶領綜合規劃處、教育處、社會局、環保局及衛生局等相關處長，偕同議員林秀琴、林淑完、劉雅文及林緗亭，共同宣誓落實「勤洗手」、「要隔離」、「常消毒」、「防重症」、「速就醫」等預防腸病毒5法寶。

接著翁章梁戴橡膠手套示範，將市售含氯5%漂白水，以1比100比率倒入清水桶混合稀釋，調配出簡易消毒水，可用抹布擦拭玩具、門把手及居家環境清潔，呼籲民眾、家長一起加強預防腸病毒傳染。

翁章梁說，開學初期，安排衛生所進入校園，訪查落實腸病毒防治作為，包括:設備、衛教、環境清消等，今年國小幼兒園因疫情停課較去年增加90班，將持續宣導腸病毒防範，強化由家庭到學校、社區腸病毒防治的全面防護網。