謝鹽祭限定國民便當發表 飲食文化作家番紅花設計菜單

2019-10-08 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義報導



嘉義縣文化觀光局補助布袋嘴文化協會（洲南鹽場）19日舉辦謝鹽祭，今年特別推出限量山珍海味「里海嘉濱國民便當」，集合10名濱海農漁民友善環境生產食材，飲食文化專欄作家「番紅花」設計菜單，製作「經典海味三重奏」及「海陸雙拼頂瓜瓜」兩款便當，共8道佳餚，用洲南鹽提味，凸顯「嘉濱風土ＤＮA」及「生產者技術驕傲」特色，即日起接受預約。

上午在洲南鹽場辦便當發表會，「番紅花」」烹煮「秋葵玉子燒」，用阿里山碳焙烏龍茶葉與白蝦炒煮碳焙烏龍鳳尾蝦，經典海味三重奏便當菜色:香煎虱目魚肚、豆腐燴鮮蚵、蛤蜊蘋果絲瓜、秋葵玉子燒；海陸雙拼頂瓜瓜菜色:雙味鳳梨羊嫩肩、阿里山碳焙烏龍鳳尾蝦、淺漬小黃瓜、沖繩白玉苦瓜。

食材提供：禾田畜牧場（邱禾田，嫩肩羊肉片）、邱家兄弟生態養殖育成中心（邱經堯，虱目魚肚）、台灣寶蝦及金嵐養殖場（陳泓碩、陳勝田，白蝦）、江山米人（謝鵬程，米飯）、崇美農場（林美珠、邱崇展，秋葵、絲瓜）、吉谷農園（蔡吉隆，小黃瓜、苦瓜）、白水湖蚵學家（陳長花，蚵）、洲南鹽場（蔡炅樵，霜鹽、藻鹽花）、新來園醬園（蕭新旺，豆豉）。

「番紅花」與布袋嘴協會理事長黃錦財、總幹事蔡炅樵等食材提供者出席發表會，蔡炅樵說，謝鹽祭援引2010年聯合國生物多樣性公約大會「里山倡議」核心概念「社會/生態/生產地景」，指人與自然環境友善互動下當地產業發展，滿足人們生活所需、生物多樣性及資源永續利用平衡。