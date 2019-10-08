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廖士賢奪金曲獎台語專輯 成為嘉市首位傑出市民

2019-10-08 14:01聯合報 記者李承穎／嘉義報導

嘉義市民廖士賢奪得今年度金曲獎最佳台語專輯、最佳編曲人獎，他在頒獎典禮時激動地說「我是嘉義人，對於嘉南平原有特殊的感情！」，感動不少嘉義人，市長黃敏惠今天在市政會議召開前，頒發首位「傑出市民」證書及檜木雕刻畫給他，也希望嘉義能有「更多廖士賢」。

廖士賢從國小到高中的求學歷程都在嘉義市，他長期投入創作台語音樂，以西部海口地帶為題材創作出專輯「西部」，奪得今年金曲獎，廖士賢也應黃敏惠之邀，創作出「嘉義」一曲，將於國際管樂節時播放。

廖士賢說，很開心自己能以嘉義人的身分領獎，感謝市長的肯定，從年輕做音樂到現在已過了20幾年，雖然走的不是很順利，但堅持做自己想要的事情，吃苦是必要的，未來會繼續努力，為嘉義帶來更多的榮耀。

黃敏惠說，廖士賢榮獲金曲獎時大聲說出「我是嘉義人」，且詞曲對嘉南平原的感觸深刻，展現嘉義人的氣魄，也讓嘉義人感到光榮，廖的父母原本都反對他走音樂，因為擔心他充滿挫折，但他仍然走出自己的音樂創作之路，走出不一樣風格，且具有在地生命力的音樂。

廖士賢創作的「嘉義」屬於搖滾曲風，用大鼓呈現節奏，表現出正義凜然的感覺，讓人一聽到就知道是嘉義，創作靈感來自嘉南平原的文化以及自己的生活經驗，包括出外打拼的年輕人、嘉義人的熱情與精神、北回歸線的熱度等。

他說，台語音樂深厚且美麗，那份優雅、語感，絕對不輸國語、英語音樂，會繼續創作，讓台語音樂被更多人喜愛，讓台語走向國際、跟國際接軌。

嘉義市民政處指出，傑出市民必須要設籍嘉義市，也要對嘉義有重大貢獻，條件較嚴謹，從民國95年設立以來，還沒人獲得此殊榮。

嘉義市長黃敏惠（左）頒發首位「傑出市民」證書給金曲獎得主廖士賢。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（左）頒發首位「傑出市民」證書給金曲獎得主廖士賢。記者李承穎／攝影
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嘉義市長黃敏惠（右ㄧ）頒發首位「傑出市民」證書給金曲獎得主廖士賢（左二），廖的父...
嘉義市長黃敏惠（右ㄧ）頒發首位「傑出市民」證書給金曲獎得主廖士賢（左二），廖的父母也感到於有榮焉。記者李承穎／攝影
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嘉義台語黃敏惠

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