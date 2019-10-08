嘉縣山區國土計畫 議員提議多聽取民眾意見

2019-10-08 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義報導



嘉義縣府目前正擬定新的國土計畫專案，將在明年5月1日公告實施，但縣議員武清山表示，阿里山的民眾不知詳情，目前開的4次公聽會都在平地，雖然曾在阿里山鄉公所開過一場說明會，但因為阿里山幅員太大，住在山上民眾要到鄉公所，可能需要花費1、2個小時的車程，降低民眾前往的意願，希望縣府能到各部落召開公聽會。

嘉義縣經發處指出，武清山提到到各部落進行公聽會，礙於人力可能沒辦法，但會經過內部討論之後，再決議是否到山上舉辦公聽會，並歡迎民眾提出想法，因為民眾最瞭解自己的需求。

武清山說，雖然目前國土計畫法已將山區做了初步規畫，但民眾不知道自己的土地被畫分為第幾類，國土計畫畫分私有原住民族保留地之後，會有開發、保育的限制，鄉親權益會受到影響，需要經過民眾進一步檢驗。

他說，阿里山只有7個原住民村、8個部落，如果能到每個部落召開說明會，並通過部落會議，讓民眾提出意見，縣府了解後才能執行計畫。

經發處表示，國土計畫目前還在擬定階段，既有的框架下，民眾的權益不會有太大的變更，而國土計畫法中與原住民有關的土地畫設原則，是經過行政院原民會與內政部開會的共同原則，地方政府是沒辦法直接更改的，如果部落會議中民眾有任何共識可以透過公所告知。