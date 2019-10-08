擁有風場優勢 雲林縣催生國際級風箏衝浪體驗基地

2019-10-08 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣報導



雲林縣台西海園擁有良好的風場，縣政府計畫在台西海園打造國際級風箏衝浪體驗基地，預估所需經費約1.5億元，將與地方取得推動發展的共識後，向中央爭取觀光局競爭型計畫補助。

縣府計畫處長李明岳表示，台西海園冬季均溫12至24度，具備30至40節風的風場，擁有初、中、高階體驗場地條件，場域優勢可望成為台灣第一個國際風箏衝浪體驗館及亞洲第一個封閉型水域的體驗場所。

上周縣府行動主管會議到台西舉辦，邀集鄉公所、農會、代表會、台西觀光協會、各村村長等座談，李明岳表示，因為地方上早有一群風箏衝浪的愛好者，所以會中該按獲得地方支持。

李明岳表示，風箏衝浪體驗基地內部設備部分初步規畫有20至30人教室，設備倉庫（教學設備、動力援助設備）、浴廁設備及戶外沖洗區等。

縣長張麗善在會中指出，未來透過地方創生模式，與台西公所及地方相關業者取得推動發展的共識後，依序分階段進行初階、中階、高階的風箏衝浪體驗基地，並利用景觀跨橋串連現有路廊成為自行車步道，並提供夕陽觀景台、水域體驗教室、生態露營、公園高爾夫、親子遊戲等多元的遊憩設施服務，要吸引更廣大國內外遊客及水上運動愛好者。