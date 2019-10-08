國慶連假好康 虎頭埤攜手新化林場互惠半價

2019-10-08 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南報導



台南虎頭埤風景區攜手新化林場，國慶連假推出好康門票半價優惠。記者吳淑玲/攝影 分享 facebook 國慶4天連假有想好要去哪裡玩！台南東郊南168線的虎頭埤風景區及中興大興新化林場堪稱是台南的後花園，國慶連假共推好康優惠。

虎頭埤風管所主任陳宏田主任，首先目前與左鎮化石園區、中興林場享有共同優惠方案，憑該二處票根，可享半價40元優惠(原價80元)進虎頭埤，希望先做好睦鄰工作，鄰近觀光業者皆能互蒙其利。

第二，為活絡園區，每日前來園區購票前50位遊客提供天鵝船80元抵用券(限當日使用)，這項優惠將持續到年底。

第三，推出「在地伴遊免費」，台南人(憑身份證或工作證)邀請外地人前來虎頭埤，依伴遊身份可免門票(本案適用對象為一般散客其中一名台南人免門票，遊覽車及團體不適用)，以吸引台南在地人有外地朋友來時能想到來虎頭埤頭一遊，這項優惠也是持續到年底。

國慶連假期間則邀請在地農特產假日市集及街頭藝人演唱 (礁坑社區協會、瓜瓜園餐車等) 配合設攤展售商品，一併行銷在地特色產品，以活絡園區，也提供遊客有伴手禮選購場域。

配合連假活動，新化礁坑社區發展協會在虎頭埤水橋虹影雨豆樹下也安排每天2場定點橄欖種子DIY教學。

今上午在虎頭埤風景區內水橋虹影雨豆樹下召開聯合行銷記者會，由市府觀光旅遊局主秘盧振義、中中興大學新化林場吳佾鴻場長

共同出席。

吳佾鴻表示，虎頭埤風景區是山區埤塘水域環境，新化林場是郊區的都市森林環境，結合雙方特色策略聯盟提供遊客登山遊湖好療癒之多樣旅遊體驗。

林場學生實習館內的森林餐坊及咖啡廳，讓前來實習、教育訓練師生和社會大眾有更好的用餐休憩環境，該館特色為利用國產木材，內裝細部設計以桃花心木、相思樹、柚木、台灣光臘樹、台灣杉及柳杉來做搭配，充分運用現有林場資源特色，帶來煥然一新舒適愉悅氣息，遊客可緩慢腳步慢慢欣賞。

林場優惠方案：第一、憑左鎮化石園區及虎頭埤風景區門票至新化林場享入園清潔費半價優惠，原價80元，優惠期間享半價40元及參加森林教育寄宿課程假日8折、平日7折。第二、慶祝中興大學100年校慶校友回娘家，校友參加森林教育寄宿課程假日7折、平日6折。第三、憑入園票根點用套餐抵40元，以上項優惠將持續到年底。

相關旅遊資訊請上二處官網查詢：

中興大學新化林場

http://www.forest76.com.tw/

虎頭埤風管所