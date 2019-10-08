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國慶連假交流道車流量大 南警提醒改走替代道路

2019-10-08 09:05聯合報 記者黃宣翰/台南報導

國慶日連續假期本月10日至13日共4天，台南警方針對各交通要道、旅遊勝地規劃交通疏導專案勤務，維護車流順暢。歸仁警分局針對國道1號仁德交流道平面道路、台86線往國道3號關廟交流道遇有交通壅塞時，提醒用路人民眾提早改道，以免塞於車陣中，影響出遊興緻。

替代道路如下:國道1號仁德交流道北上路段，東區駕駛人請走中華東路右轉復興路上大灣交流道，仁德區駕駛人請走仁德區中正路左轉崑大路上大灣交流道。南下路段，東區駕駛人請走大同路上台86線快速公路，仁德區駕駛人請走台39線右轉歸仁區中正南路上台86線快速公路。

台86線快速公路往國道3號關廟交流道，可下大潭交流道沿中正南路右轉凱旋路，再左轉台86線側車道右轉關廟區中山路，再左轉南雄路上關廟交流道。下歸仁交流道沿台86線側車道右轉關廟區中山路後，左轉南雄路上關廟交流道。

歸仁警分局說，轄內有國道1號仁德交流道、國道3號關廟交流道、台86線快速公路、台39線及市道182線等交通要道，另有高鐵台南站、台鐵保安、仁德、中洲、長榮大學、沙崙等車站，並有台南都會公園奇美博物館、十鼓文化園區、龍崎牛埔農塘等觀光景點，警方依熱時熱區規劃勤務，保持交通順暢。

台南市仁德區中山路、文華路位於國道1號仁德交流道附近，假日車流多，員警在路口指揮...
台南市仁德區中山路、文華路位於國道1號仁德交流道附近，假日車流多，員警在路口指揮交通。圖/歸仁警分局提供
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國道東區車道

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