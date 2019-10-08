台南百年古蹟美食餐廳 水道博物館「水道咖啡」開幕

2019-10-08 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南報導



台南山上花園水道博物館將在雙十節起正式對外開放，文化局委外經營的「水道咖啡」，由有經營古蹟餐廳多年經驗的新化街役場1934古蹟餐坊」團隊經營，配合水道特色推出獨賣的藍色水道冰沙，還有給合山上友善種植的木瓜牛奶、水道龍眼蜜、水道紅茶等，糖都是取用山上當地生產的手工黑糖，也供應輕食，及取自淨水池區蝙蝠意象開發的「蝠氣滿糖」，賞古蹟還可品嘗美食。

「水道咖啡」業者郭秋伶經營新化街役場1934古蹟餐坊多年，並接下新化日式木造宿舍區，由兄長郭子文經營漸層的「乳液咖啡」爆紅，她延續「歷史古蹟、風華再現」的理念，毅然接下台南市文化局水道博物館委外餐廳任務時，郭秋伶說是基於喜歡古蹟建築的一個心意。

水道咖啡位在國定古蹟送出唧筒室的百年紅磚建築裡，加上在園區裡共設有4個主題販售區，其中獨賣的日式水道主題冰沙，是使用日本可爾必思加上藍藻，酸甜又健康。食材也多結合在地，像山上盛產的木瓜、火龍果、芭樂等水果，都請山上果農直送。

山上早年是甘蔗產區，當地山上社區重新找回傳統手工黑糖製法，郭秋伶以糖為意象，以放山雞做成招牌甘蔗雞，還供應燕麥饅頭及包子等點心，另外水道咖啡、水果汁、茶類之外，關東煮、沙拉輕食及乳酪、布丁等。

台南水道博物館包括山仔頂淨水池區，當地有數百隻蝙蝠棲息，生態也成為特色，郭秋伶特別開發蝙蝠造型的文創麥芽糖，取諧音「蝠氣滿糖」，大人小孩都很愛不釋手。

台南山上花園水道博物館有97年歷史，是日據時期興建的原台南水道，台南市文化局因應開幕後遊客需求，在園區內也設有常態性商店，包含博物館紀念品部與水道咖啡餐飲等，都將同步營運，以復古工業風格佈置，帶給遊客不同的氛圍。