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黑面琵鷺鰲鼓濕地報到 林管處每周六推生態專車

2019-10-08 07:38聯合報 記者卜敏正／即時報導

林務局嘉義林區管理處迎接鰲鼓溼地候鳥季，10月12日至12月28日期間，每周六上、下午各推一班「生態解說導覽服務專車」，專業解說導覽溼地生態，帶遊客認識鰲鼓溼地候鳥，及10月剛來報到的黑面琵鷺，專車每趟限額19名、酌收150元。參加者並贈送繽紛的手機靜電貼，歡迎愛鳥、喜歡賞鳥朋友參加鰲鼓知性之旅。

鰲鼓溼地森林園區導覽解說團隊執行長蔡淑麗表示，每年10月起鰲鼓溼地鳥訊越來越豐富，本月1日志工已拍到2隻黑面琵鷺，在溼地與埃及聖䴉共同覓食，預定10月中旬後，可以看見更多候鳥到鰲鼓溼地。

嘉義林管處表示，每周六發車時間為上午9點30分及下午2點，參加者請先至東石自然生態展示館登記搭車，每輛車有1名專業解說員，由東石自然生態展示館出發，從北堤進入南堤全長15公里，沿途講解鰲鼓濕地歷史足跡、欣賞沿路濕地景致。

嘉義林管處副處長李定忠說明，鰲鼓濕地森林園區，地貌豐富且多樣性，每年吸引大批候鳥、水陸域鳥類聚集，園區記錄到的鳥種已有282種，現在已有琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、花嘴鴨、鳯頭潛鴨及鸕鷀等候鳥來臨，就連數量瀕危的黑面琵鷺，也在10月的第一天悄悄報到，溼地內越來越熱鬧了。

李定忠說，濕地生態豐富，除了賞鳥，還有提供候鳥停棲及保護珍貴稀有生物「紅樹林」、鸕鶿排遺染白的「木麻黃林」，及濕地萌力寶貝「冬候鳥」，欣賞遠從西伯利亞來的雁鴨科、朝鮮半島的黑面琵鷺，及中國大陸東北方和俄羅斯來的鸕鶿至鰲鼓渡冬的盛況。

當天憑搭車收據送鰲鼓鳥種靜電貼，搭車者一人一張，送完為止，各類活動訊息請追蹤「鰲鼓濕地粉絲團（https://www.facebook.com/aogupark），或電洽東石自然生態展示館（05）3601801 想體驗鰲鼓生態民眾，可洽詢鰲鼓濕地生態旅遊單一窗口0975922678。

參加鰲鼓知性之旅，當天憑搭車收據送鰲鼓鳥種靜電貼，搭車者一人一張。圖／嘉義林管處...
參加鰲鼓知性之旅，當天憑搭車收據送鰲鼓鳥種靜電貼，搭車者一人一張。圖／嘉義林管處提供
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鰲鼓溼地志工本月1日拍到2隻黑面琵鷺，在溼地與埃及聖䴉共同覓食。圖／嘉義林管處提...
鰲鼓溼地志工本月1日拍到2隻黑面琵鷺，在溼地與埃及聖䴉共同覓食。圖／嘉義林管處提供
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鰲鼓濕地黑面琵鷺嘉義

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