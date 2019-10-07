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使用率破八成 嘉市秋冬補助 可申請第2波

2019-10-07 23:22聯合報 記者李承穎修瑞瑩陳雅玲卜敏正／連線報導

嘉義市秋冬補助使用率高，文化路夜市湧現人潮。 圖／嘉義市府提供
嘉義市秋冬補助使用率高，文化路夜市湧現人潮。 圖／嘉義市府提供
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交通部觀光局9月起推出秋冬補助方案，每人每房補助1千元，嘉義市府第一波補助金額共有2千萬元，已使用1600餘萬，突破第一階段使用率80％的門檻，可向觀光局申請第2波補助金，也是雲嘉南中使用秋冬補助率最高的縣市。

嘉義市旅館公會理事長李素珍說，嘉義市是阿里山下的入口門戶，在高山的天然屏障下，秋冬時節較少東北季風侵擾，天氣相對穩定，適合家庭旅遊，再加上旅館業者推出的各項優惠，住房率才能居高不下。

嘉義縣文化觀光局指出，嘉縣秋冬補助金共2千萬，目前已補助840萬元，為提振住宿率，已規畫專案，要加送每房價值400元的伴手禮

台南市觀光旅遊局指出，台南市秋冬補助共有5千萬額度，已使用3千餘萬，將近7成，應該很快會達到8成門檻，會協助業者申請第2波補助金。

台南市為提升住房率，推出「台南月月主題周」活動，還幫遊客整理成懶人包，共計有8大優惠，例如43家飯店業有住第2晚優惠，到年底憑住宿發票就能抽獎、獎品包括日本來回機票等。

雲林縣建設處表示，雲林縣補助共2千萬，但因雲林向來主打一日小旅行，僅使用387餘萬，為提升住房率，縣府將與飯店業者溝通協調，祭出更多優惠。

但縣府認為，中央如能把經費用來補助觀光旅遊的軟硬體設施，而非常態性的住宿補助，對觀光產業提升應會更有助益。

嘉義市秋冬補助使用率高，也反映在發放夜市券上，目前62間飯店申請夜市券，每家有2500張額度，已有10間飯店快用罄，向經濟部申請第2波夜市券，其中樂億皇家度假酒店一口氣申請5萬張。

嘉義夜市阿里山國旅補助伴手禮

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