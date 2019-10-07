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北市40年破爛老屋要價3485萬 網點出背後真正原因

老鴛鴦愛情指數破表 結婚60年首拍婚紗超有趣

2019-10-07 22:39聯合報 記者蔡維斌／雲林縣報導

「抓住一甲子的幸福時光！」雲林縣口湖鄉長林哲凌超貼心，邀25對鑽石婚和金婚老夫妻婚紗、走紅毯，穿越時空，讓一對對老鴛鴦難得重溫幸福，婚紗照開拍，每對老夫妻賽恩愛，資深新娘聽到老公60年來第一聲「我愛妳」，依舊含羞如初，滿臉紅通通，就逗得全場哈哈大笑，幸福100分。

為讓老人歡度重陽，口湖鄉公所別出心裁，邀集全鄉金婚和鑽石婚老夫妻，請來婚紗包套，從造型設計到攝影全包，為阿公、阿嬤梳妝造型，並也邀家人一起入鏡留念。

阿嬤重披婚紗，彩妝造型，還像剛要出嫁羞答答的少女，阿公難得西裝筆挺，自稱變成「老黑狗」（帥哥之意）。老夫妻難得上鏡，不免稍有緊張，家人紛紛旁打氣逗得老人家開心。

老阿公說，以前都是媒妁之言，婚前不認識，即便訂了婚也很害怕，但其實很想看她。阿嬤笑說，一句我愛妳，60年都說不出口「噯喲！愛放在心底就好啦！」。

「親落去！親落去！」一位ㄍㄧㄥ了半世紀的爺爺，終於說出人生第一句愛的宣言並獻上金鑽之吻，全場大爆笑，真誠又可愛的對話，愛情指數破表，讓全場年輕人超羨慕。

口湖鄉公所今年還特地選在沿海最氣派的北港朝聖高悅酒店，為爺奶舉辦世紀婚禮，老人家攜手走紅壇，接受撒花祝福，鄉長林哲凌也獻唱「月亮代表我的心」帶動浪漫氣氛。林鄉長說，讓老夫妻留下永恆回憶，記錄人生美好一刻，他羨慕並深深祝福老人家愛如金鑽，永恆不朽。

老人家也在歡樂幸福中度過最難忘的重陽佳節。

口湖鄉公所還特地在雲林沿海最高檔的北港朝聖高悅酒店為老人家舉辦世紀婚禮，鄉長也獻...
口湖鄉公所還特地在雲林沿海最高檔的北港朝聖高悅酒店為老人家舉辦世紀婚禮，鄉長也獻花祝福，超浪漫。圖／口湖鄉公所提供
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口湖鄉請來專業攝照師為金婚和鑽石婚老夫妻拍婚紗照，捕捉幸福一刻超開心。圖／口湖鄉...
口湖鄉請來專業攝照師為金婚和鑽石婚老夫妻拍婚紗照，捕捉幸福一刻超開心。圖／口湖鄉公所提供
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口湖鄉請來專業攝照師為金婚和鑽石婚老夫妻拍婚紗照，捕捉幸福一刻超開心。圖／口湖鄉...
口湖鄉請來專業攝照師為金婚和鑽石婚老夫妻拍婚紗照，捕捉幸福一刻超開心。圖／口湖鄉公所提供
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口湖鄉請來專業攝照師為金婚和鑽石婚老夫妻拍婚紗照，捕捉幸福一刻超開心。圖／口湖鄉...
口湖鄉請來專業攝照師為金婚和鑽石婚老夫妻拍婚紗照，捕捉幸福一刻超開心。圖／口湖鄉公所提供
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口湖鄉請來專業攝照師為金婚和鑽石婚老夫妻拍婚紗照，捕捉幸福一刻超開心。圖／口湖鄉...
口湖鄉請來專業攝照師為金婚和鑽石婚老夫妻拍婚紗照，捕捉幸福一刻超開心。圖／口湖鄉公所提供
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口湖鄉請來專業攝照師為金婚和鑽石婚老夫妻拍婚紗照，捕捉幸福一刻超開心。圖／口湖鄉公所提供
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口湖鄉請來專業攝照師為金婚和鑽石婚老夫妻拍婚紗照，捕捉幸福一刻超開心。圖／口湖鄉公所提供
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口湖鄉請來專業攝照師為金婚和鑽石婚老夫妻拍婚紗照，捕捉幸福一刻超開心。圖／口湖鄉公所提供
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口湖鄉公所還特地在雲林沿海最高檔的北港朝聖高悅酒店為老人家舉辦世紀婚禮，走紅壇接...
口湖鄉公所還特地在雲林沿海最高檔的北港朝聖高悅酒店為老人家舉辦世紀婚禮，走紅壇接受眾人祝福，超浪漫。圖／口湖鄉公所提供
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口湖鄉公所還特地在雲林沿海最高檔的北港朝聖高悅酒店為老人家舉辦世紀婚禮，走紅壇接...
口湖鄉公所還特地在雲林沿海最高檔的北港朝聖高悅酒店為老人家舉辦世紀婚禮，走紅壇接受眾人祝福，超浪漫。圖／口湖鄉公所提供
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口湖鄉夫妻婚紗

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