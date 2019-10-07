老鴛鴦愛情指數破表 結婚60年首拍婚紗超有趣

2019-10-07 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林縣報導



「抓住一甲子的幸福時光！」雲林縣口湖鄉長林哲凌超貼心，邀25對鑽石婚和金婚老夫妻拍婚紗、走紅毯，穿越時空，讓一對對老鴛鴦難得重溫幸福，婚紗照開拍，每對老夫妻賽恩愛，資深新娘聽到老公60年來第一聲「我愛妳」，依舊含羞如初，滿臉紅通通，就逗得全場哈哈大笑，幸福100分。

為讓老人歡度重陽，口湖鄉公所別出心裁，邀集全鄉金婚和鑽石婚老夫妻，請來婚紗包套，從造型設計到攝影全包，為阿公、阿嬤梳妝造型，並也邀家人一起入鏡留念。

阿嬤重披婚紗，彩妝造型，還像剛要出嫁羞答答的少女，阿公難得西裝筆挺，自稱變成「老黑狗」（帥哥之意）。老夫妻難得上鏡，不免稍有緊張，家人紛紛旁打氣逗得老人家開心。

老阿公說，以前都是媒妁之言，婚前不認識，即便訂了婚也很害怕，但其實很想看她。阿嬤笑說，一句我愛妳，60年都說不出口「噯喲！愛放在心底就好啦！」。

「親落去！親落去！」一位ㄍㄧㄥ了半世紀的爺爺，終於說出人生第一句愛的宣言並獻上金鑽之吻，全場大爆笑，真誠又可愛的對話，愛情指數破表，讓全場年輕人超羨慕。

口湖鄉公所今年還特地選在沿海最氣派的北港朝聖高悅酒店，為爺奶舉辦世紀婚禮，老人家攜手走紅壇，接受撒花祝福，鄉長林哲凌也獻唱「月亮代表我的心」帶動浪漫氣氛。林鄉長說，讓老夫妻留下永恆回憶，記錄人生美好一刻，他羨慕並深深祝福老人家愛如金鑽，永恆不朽。