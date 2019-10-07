確定了！台灣史前博物館南科館 本月19日開幕

2019-10-07 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／即時報導



歷經試營運近10個月，斥資逾15億元的「國立台灣史前博物館南科館」確定本月19日開館，至於門票收費，全票為80元、團體票60、優待票50元，台南市民或當地居民是否另有優惠，待中央最後核定，搶眼的建築特色，將成為南科園區新地標。

大台南最近一年陸續啟用消防博物館、左鎮化石園區，而山上花園水道博物館、台灣史前博物館南科分館本月將先後開館，累計全市已有49間博物館，儼然有「博物館之都」態勢。

其實，國立台灣史前博物館南科分館興建過程多舛；民國96年由前台南縣長蘇煥智爭取由行政院核定15億元，後因經費遭排擠和南縣市合併延宕，直到民國103年6月11日動工，面積2.44公頃，坐落南科管理局南側，由知名建築師姚仁喜設計，為地下1層、地上4層建物。

主體建築外牆以石材、橫向紋飾意象做設計，外觀看似一石塊剖一刀，隱涵剖析、穿梭、交織、滲透概念，外觀磅礡氣派，建物107年底完工，去年底開始試營運，是南台灣第一座考古專業博物館。歷經9個多月試營運，相關人員陸續到位，「國立台灣史前博物館南科館」，已敲定本月19日上午啟用。

「絕對有看頭！」館方建議，未來參訪可先至4樓由上往下參觀，廊道盡頭特別設置平台與對向高鐵軌道平行，能拍攝列車呼嘯而過景象；轉進常設展廳迎來環景動畫，搭配聲光模擬以太空之旅，回溯至距今5000至300多年前，遊歷台灣六大史前文化，再踏入展間觀賞上百件具代表性珍貴文物，人面陶偶、鹿角刀柄等都在其中。

沿著迴廊向下來到黃色天井，是許多網美打卡秘境，順著再抵達大盆坑文化特展，一窺距今5千年前精緻的陶、石工藝和漁獵耕作，「台灣第一狗」遺骸也展於此。最後來到「博物館的秘室」，將文物保存與維護後製工作室一展眼前。