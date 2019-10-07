16位匠師歷經8年打造 朝天宮第3代「祖媽轎」啟用

2019-10-07 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／即時報導



由16位名師雕匠聯手完成的朝天宮3代祖媽轎，今天舉行盛大的圓造啟用儀式。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

被譽為台灣神轎代表作品的雲林縣北港朝天宮百年「祖媽神轎」，1912年由漳派大師陳應彬完成，1964年廟方依原貌打造2代神轎；直到8年前再斥資千餘萬元聘16位名師經100多個月聯手完成這座匠心獨運、巧奪天工的第3代木雕神轎，今天舉行盛大的竣工圓造儀式，前兩代的古轎功成身退，未來媽祖出巡將由3代轎擔綱，匠藝薪傳意義非凡。

北港朝天宮木雕「祖媽神轎」是由漳派木雕大師陳應彬於大正元年（1912年）完成，這座六角神轎雙層雕飾的鏤空技法，展現了極高的工藝水準，精雕細琢，宛若宮殿縮影，造型工法堪稱台灣之最，曾赴日本參賽榮獲最高技術獎殊榮，如今典藏朝天宮文物館成為「鎮廟神輿」。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，第1代神轎相當珍貴，為能完整典藏，民國46年聘北港雕刻師吳居宅和花雕大師李煥美等多位匠師，仿神轎原貌與工法經8年完工取代1代神轎，作為祖媽出巡的鸞轎，因神轎是集雕工名師之大成，十分珍貴，即便新轎出巡也不能讓鞭炮近炸，如今3代轎完成，將再取代2代轎，匠藝薪傳，深具意義。

祖媽會長吳俊彥說，3代轎由兩百多位會員集資千餘萬元，延聘蘇純亮、呂界元、李原和、劉勝和、吳福田等16位木雕大師，用台灣烏心石、檜木、牛璋等材質，歷經長達8年，從花柱窗垜到龍雕鳳鸞，每位匠師各司專長，日月雕鑿、精心盡力才完工。

成大建築教授蔡侑樺及參與設計的楊國南說，3代轎工法特色，轎身花垜由過去組合式改成一體成形，轎頂五龍崇聖，改成琉璃色，更顯莊嚴氣派，轎簷祥鸞鶴立，轎身千里眼順風耳、華陀、四海龍王和24司仙班環繞拱衛，轎腳鼇魚懷珠，崢嶸超凡，獨占鼇頭，精工巧思，是國內難得的經典作品。

朝天宮董監事會、神轎班、匠師今天舉行盛大的圓造啟用儀式，北港鎮長蕭永義、縣議員黃美蘭、黃文祥、青埔基金會董事長張嘉郡到場觀禮。朝天宮住持會茂法師帶領進行淨轎祈福，當董事長蔡咏鍀和祖媽會長吳俊彥將神輿紅巾掀開後，華麗氣派不失典雅的3代轎正式亮相，全場嘆為觀止，掌聲不斷。