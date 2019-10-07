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嘉義民雄居民福利 將蓋三層地下停車場

2019-10-07 17:08聯合報 記者陳玫伶／即時報導

嘉義縣民雄鄉是嘉義縣人口數最大的鄉鎮，民雄車站鄰近的中正大學、南華大學、吳鳳科大、以及嘉義大學民雄校區學生，都在此出入，但因為街面停車位不足，車站前違停狀況層出不窮，長期困擾在地民眾，為此民雄鄉公所提出市場用地興建地下停車場計畫，先前因經費問題被退回，後經立委陳明文多次協調公所、縣府修正計劃，日前終於核定由中央補助加上鄉公所自籌工程總經費3.6億元，預定明年5、6月開始動工，111年底完工。

民雄鄉公所表示，停車場預定地現在是燦坤後方的公有停車場，計畫將運用0.4公頃的土地，蓋成地下三層、320個汽車車位，機車位不等，目前還在尋找設計廠商。

立委陳明文表示，「民雄鄉市場用地地下停車場」工程總經費為3億6016萬6000元，由他爭取到中央補助經費為2億5215萬4000元，其餘由民雄鄉公所自籌經費為1億801萬2000元。

民雄鄉長何嘉恒表示，民雄車站遇到假期時最高出入人口數可達十萬人，公所提出民雄都市計畫市場用地，目前是臨時停車場的位置，未來將興建地下三層停車場，透過陳明文協調爭取提高中央補助給地方才終於核過，相信停車場的設立能大幅改善居民及觀光客的停車問題。

劉姓民眾表示，預定停車場的位置離菜市場、車站有點距離，可能不符合民眾使用，雖然贊成多蓋停車場，但她因為家裡就有停車位，所以本身不會去停。

民雄車站前常有違停車輛，造成在地民眾困擾。記者陳玫伶／攝影
民雄車站前常有違停車輛，造成在地民眾困擾。記者陳玫伶／攝影
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民雄車站前常有違停車輛，造成在地民眾困擾。記者陳玫伶／攝影
民雄車站前常有違停車輛，造成在地民眾困擾。記者陳玫伶／攝影
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預定地下停車場的位址，為現在燦坤後方的公有停車場。記者陳玫伶／攝影
預定地下停車場的位址，為現在燦坤後方的公有停車場。記者陳玫伶／攝影
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停車場嘉義陳明文

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