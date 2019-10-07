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台南綠營內鬨再擴大 議長要求議員道歉否則提告

2019-10-07 15:19聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市綠營內鬨鬧上檯面，上周民進黨議員郭清華到議長郭信良辦公室大鬧、罵三字經，抗議郭信良退回市府總預算，郭信良今天要求郭清華必須在一周內道歉，否則將提告公然侮辱。

郭信良之前在主持議會程序委員會時，以市政府的預算債留子孫為由，要求退回市政府下年度總預算，後來市長黃偉哲前往議長室溝通，目前市政府暫時將總預算案收回檢討中。

而上周五郭清華在議會開議前進入議長辦公室咆哮，之後又在議場上向主持會議的郭信良抗議，指郭信良獨斷獨行，將預算退回，並不代表全體議員的意見，並揚言要罷免郭信良。

台南市綠營內鬨已經不是第一回，之前民進黨提名邱莉莉與郭清華競選議會正、副議長，結果郭信良退黨後，以無黨籍選上議長。

議長辦公室今天下午發出聲明，指出郭清華於10月4日上午逕行進入議長辦公室大聲咆哮，口出惡言辱駡正在辦公之議長，嚴重影響議長及其辦公室人員之辦公！議長郭信良表示，議會係屬公務機關，各組室皆有其任務及獨立性之功能，絕不允許有動作或言語暴力行為！

聲明指出，市議會係屬180萬市民所有，議長是代表市民管理議會的管理者，任何意圖傷害或破壞議會尊嚴者，議長有責捍衞與保護！郭清華議員當天公然在議長室爆粗口、謾罵三字經之行為已嚴重傷害議會尊嚴。

郭信良表示，個人受辱尚可忍讓，但傷及議會尊嚴等同侮辱全體市民，身爲議長責無旁貸，必當全力捍衞；因此，他誠懇呼籲郭清華議員一星期內為該日之不當行為向議會公開道歉，否則議會必依法提告，以表彰捍衛議會尊嚴之决心並向全體市民交待！

台南市議會議長郭信良。圖／本報資料照片
台南市議會議長郭信良。圖／本報資料照片
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郭信良民進黨

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